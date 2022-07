Djokovic - Sinner: Wimbledon-Viertelfinale 2022 live im TV und Stream

Youngstar Jannik Sinner trifft im Wimbledon-Viertelfinale auf Novak Djokovic. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Novak Djokovic dürfte nach seinen Aussagen und Aktionen rund um das Corona-Virus und der darauf folgenden Medienberichterstattung nicht nur Tennis-Fans ein Begriff sein. Doch inzwischen ist der Serbe zurück auf dem Tennis-Platz und gewinnt Spiele. Bereits sechs Mal konnte Djokovic beim prestigeträchtigen Wimbledon-Turnier den Pokal in die Höhe strecken. Auch jetzt, beim Wimbledon 2022, ist er auf einem guten Weg dahin. Sein letztes Spiel, das Achtelfinale, entschied er in vier Sätzen (6:2, 4:6, 6:1, 6:2) für sich. Der Niederländer Tim van Rijthoven hatte Djokovic wenig entgegenzusetzen.

Im Wimbledon-Achtelfinale 2022 trifft Djokovic auf Sinner. Der 20-jährige Italiener konnte im Gegensatz zu Djokovic noch keinen Grand-Slam-Titel gewinnen, ist allerdings auch 15 Jahre jünger. Im Achtelfinale der Youngstars musste sich Sinner mit dem Spanier Carlos Alcaraz (19 Jahre) messen. Nach vier Sätzen rückte Sinner ins Viertelfinale des Wimbledon-Turniers 2022 vor (6:1, 6:4, 6:7 (10:8), 6:3).

Im Wimbledon-Viertefinale der Männer heißt eine der Paarungen nun Djokovic - Sinner. Wenn Sie das Tennis-Match Djokovic gegen Sinner live im TV oder Live-Stream verfolgen wollen, sagen wir Ihnen wo.

Video: SID

Djokovic gegen Sinner: Datum und Uhrzeit fürs Wimbledon-Viertelfinale

Am neunten Tag des Wimbledon-Turniers, dem 5. Juli 2022, spielt Novak Djokovic gegen Jannik Sinner. Es finden ab 12.00 Uhr deutscher Ortszeit Spiele bei dem Rasenturnier statt, unter anderem die Viertelfinals der Frauen im Einzel - darunter auch die Paarung Maria - Niemeier, die beiden deutschen Tennisdamen. Andere deutsche Tennisspieler, die noch im Wimbledon-Turnier spielen, sind Krawietz und Mies, die heute um 13.00 Uhr im Herren-Doppel das Viertelfinale gegen das kroatische Duo Mektic und Pavic bestreiten.

Die anderen Spielansetzungen bei Wimbledon haben wir für ebenfalls zusammengetragen. Hier finden Sie den Wimbledon-Spielplan: Alle Matches und Termine für 2022.

Doch wann ist die Partie Djokovic - Sinner im Wimbledon-Viertefinale?

Das Match startet am Dienstag, 5. Juli 2022, um 14.30 Uhr auf dem Centre Court.

Wimbledon-Viertelfinale Djokovic - Sinner: Übertragung live im TV und Stream

Im Fußball spricht man bei altverdienten Spielern, die schon einige Spielminuten auf dem Buckel haben, von Routiniers. Sicherlich kann man diesen Begriff auch im Tennis auf Novak Djokovic beziehen, der mit ganzen 20 Grand-Slam-Titeln ins Spiel gegen Sinner geht. Wie beim Fußball wird bei Wimbledon auch auf Rasen gespielt, allerdings stehen wesentlich weniger Spieler auf dem Platz.

Wenn Djokovic vs. Sinner startet, läuft die Übertragung auf Sky bereits seit 45 Minuten. Ab 13.45 Uhr kann das Wimbledon-Viertelfinale Djokovic gegen Sinner am Dienstag, 5. Juli, bei dem Bezahlsender auf Kanal Sky Sport 2 HD verfolgt werden. Dazu ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig, das aktuell ab 17.25 Euro monatlich erhältlich ist. Wow, der Nachfolger des Streamingdienstes von Sky, bietet ein Abo ab 24.99 Euro pro Monat an.

Was sind die wichtigesten Eckdaten für das Wimbledon-Viertelfinale Djokovic vs. Sinner?

Datum: 5. Juli, 2022

5. Juli, 2022 Uhrzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Court: Centre Court

Centre Court Übertragung im TV : Sky Sport 2 HD, ab 13.45 Uhr

Sky 2 HD, ab 13.45 Uhr Übertragung im Live-Stream: wow

(AZ)