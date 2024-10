Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

In der DFB-Pokal-Saison 2024/25 treten neben den Teams aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga auch zahlreiche Amateurvereine an. Von den insgesamt 64 Mannschaften schied jedoch die Hälfte der Teams bereits in der ersten Runde aus. Jetzt steht den verbleibenden Teams die zweite Runde bevor.

Weiterhin mit von der Partie sind der Drittligist Dynamo Dresden und der Verein Darmstadt 98, der seit der Saison 24/25 wieder in der 2. Bundesliga spielt. Die Fans von Dynamo Dresden dürften mit der Leistung ihrer Mannschaft aktuell sehr zufrieden sein. Das Team mischt aktuell im Kampf um die Tabellenführung mit. Auch in der 1. Runde des DFB-Pokals zeigte Dynamo Dresden eine solide Leistung. Mit einem Heimsieg von 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf manifestierte das Team den Einzug in die 2. Runde.

Darmstadt 98 kann bisher nicht so viele Erfolge verzeichnen. Frisch in die 2. Bundesliga abgestiegen, ist der Verein derzeit im unteren Drittel der Tabelle zu Hause. In der 1. Runde des DFB-Pokals zeigte 98 aber, was in der Mannschaft steckt. Gegen den FC Teutonia Ottensen gelang der Mannschaft ein 3:1-Auswärtssieg.

Wie werden Dynamo Dresden und der SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal 2024/25 auftreten? In der 2. Runde des Wettbewerbs haben beide Teams die Möglichkeit, ihr Können gegeneinander unter Beweis zu stellen. Hier sind alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV und im Stream sowie zu Termin und Uhrzeit.

Termin und Uhrzeit: Anstoß von Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal 24/25

Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 müssen am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024, insgesamt 16 Mannschaften in acht Begegnungen gegeneinander antreten. Darunter fällt auch die Partie zwischen Dresden und Darmstadt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Live-Übertragung im TV und Stream: Dresden gegen Darmstadt im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 obliegt größtenteils dem Pay-TV-Anbieter Sky. Um alle Spiele des Turniers live zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei diesem Anbieter erforderlich. Das Sportpaket ist derzeit für 25 Euro erhältlich. Wer zusätzlich auch die 1. und 2. Bundesliga sehen möchte, muss mit 35 Euro rechnen.

Zudem übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ausgewählte Spiele des Pokals, darunter die beiden Halbfinals sowie das Finale, das am 24. Mai 2025 stattfindet. Gelegentlich werden auch Partien aus den ersten Runden im Free-TV ausgestrahlt, jedoch gehört das Duell zwischen Dynamo Dresden und Darmstadt 98 nicht dazu. Die Begegnung wird ausschließlich bei Sky übertragen.

Wer zudem auch die Spiele von Dynamo Dresden in der 3. Liga live verfolgen möchte, muss sich in der Saison 24/25 an den Anbieter MagentaSport wenden.

Im Folgenden haben wir alle Infos rund um das DFB-Pokalspiel Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98 noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Dynamo Dresen vs. SV Darmstadt 98, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 24/25: Die Bilanz von Dynamo Dresden und Darmstadt 98 im Vergleich

Insgesamt neunmal sind Dresden und Darmstadt in der Vergangenheit aufeinandergetroffen. Das verrät uns zumindest das Datencenter des DFB. Acht Spiele haben im Rahmen der 2. Bundesliga stattgefunden. Zuletzt spielten die beiden Vereine in der Saison 2021/22 zusammen in einer Liga. Darüber hinaus sind sich Dresden und Darmstadt Ende 2020 schon einmal im DFB-Pokal begegnet. Ebenfalls in Runde 2 des Wettbewerbs. Damals schaffte Darmstadt mit einem 3:0-Sieg den Einzug ins Achtelfinale.