Jens Lehmann vor Gericht: Die Chronik seiner Eklats

Die angebliche Kettensägen-Attacke ist nur ein weiteres Kapitel der Akte Jens Lehmann. Das sind die kuriosesten Vorfälle rund um Deutschlands Ex-Nationaltorhüter.

Wer seinem Nachbarn mit einer Kettensäge die Garage zersägt, weil sie ihm den Blick auf den See versperrt, der könnte es allein dafür zu etwas unrühmlicher Bekanntheit bringen. Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann ist jedoch schon seit fast 30 Jahren ohnehin berühmt. Die angebliche Kettensägen-Attacke, wegen der er sich am Freitag in Starnberg vor Gericht verantworten musste, ist bei ihm nur eine von vielen Schlagzeilen abseits des Sports, die viele Beobachter zumindest bestens unterhalten haben dürften.

Der aktuelle Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft München II Lehmann zur Last legt, rührt aus dem vergangenen Sommer. Damals soll der inzwischen 54-Jährige mit einer Motorsäge den Dachbalken der Nachbargarage auseinandergesägt haben. Den Ermittlungen zufolge hatte eine Überwachungskamera die Aktion von Lehmann gefilmt. Der soll zuvor zwar noch das Stromkabel durchtrennt haben, die Kamera soll allerdings batteriebetrieben weitergelaufen sein. Und das ist nicht die einzige mutmaßliche Verfehlung Lehmanns. Die Anklage lautet daher auf Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Betrug in zwei Fällen.

Dass Lehmann nun in Bayern lebt und angeklagt ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Immerhin gilt der Essener bei Fans des FC Bayern als erbitterter Rivale der Vereinsikone Oliver Kahn im Duell um den Platz im Tor der Nationalmannschaft. Im Vergleich war Lehmann einst bekannt als der Reflektiertere und Ruhigere, wenngleich nicht weniger ehrgeizig als der teils ungestüm und wild wirkende Kahn. Dann drehte sich das Bild wegen zahlreicher Eskapaden, die Lehmann seither zugeschrieben wurden. Auch um den FC Augsburg geht es dabei.

Besonders nach dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere sorgte Lehmann immer wieder für Kopfschütteln. In den Jahren zuvor war er bei seinem Verein in London degradiert worden und 2008 zum VfB Stuttgart gewechselt. Dort fiel er auch durch Leistung auf – aber genauso durch Aktionen, die mit dem Sport nur mehr oder weniger zu tun hatten. Das begann zunächst noch im Stadion: So warf er einmal den Schuh, den ein Gegenspieler verloren hatte, auf sein eigenes Tor. Oder entledigte sich seines Harndrangs in einem Champions-League-Spiel kurzerhand hinter der Werbebande. Dass ihm 37.000 Zuschauer beim Pinkeln zusehen konnten, störte Lehmann offenbar nicht. Für sein Tor bestand während des ungewöhnlichen Toilettengangs keine Gefahr, sportliche Konsequenzen blieben aus.

Nach der Spielerkarriere wurde es zunächst ruhiger um Lehmann . Versuche, als Trainer im Profigeschäft Fuß zu fassen, scheiterten. Bei Arsenal London war er nur für eine Saison Teil des Trainerteams, sein Engagement in Augsburg geriet sogar noch kürzer. Völlig überraschend wurde er im Januar 2019 Assistenztrainer von Manuel Baum , musste allerdings schon drei Monate später gemeinsam mit Baum den abstiegsgefährdeten Verein verlassen. Unterdessen arbeitete Lehmann immer wieder als TV-Experte – und leistete sich dabei mehrere Fauxpas.

2019 war Jens Lehmann für wenige Monate einer der Assistenztrainer beim FC Augsburg. Foto: Jan Woitas, dpa

Über diese Grenzüberschreitungen sah die Öffentlichkeit offenbar noch hinweg. Fast ganz zum Erliegen kam seine TV-Karriere jedoch nach einer Nachricht an Ex-Fußballer Dennis Aogo , während dieser in einer Fernsehsendung als Experte saß. „Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“, steht darin, versehen mit lachendem Smiley. Aogo veröffentlichte die Nachricht, die offenbar nicht für ihn gedacht war, im Anschluss an die Sendung über soziale Medien. Lehmann versuchte sich zu entschuldigen, seinen Posten im Aufsichtsrat von Hertha BSC verlor er dennoch. Und ist seitdem kaum noch als Experte im Fernsehen zu sehen.

