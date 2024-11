1:4 beim ERC Ingolstadt: Die Negativserie der Augsburger Panther hält an

Die Augsburger Panther haben in der Deutschen Eishockey-Liga die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Im bayerischen Derby beim ERC Ingolstadt agierten sie zwar über weite Strecken auf Augenhöhe, mussten sich aber mit 1:4 (0:1; 0:1; 1:2) geschlagen geben.

Bei beiden Mannschaften hatte die Formkurve zuletzt nach unten gezeigt. Der AEV reihte vier Pleiten aneinander, die Oberbayern verloren die vergangenen drei Spiele. Doch während die Augsburger, die weiterhin auf Anthony Louis und Riley Damiani verzichten mussten, in die hintere Tabellenregion abrutschten, belegen die Ingolstädter noch immer den zweiten Platz. Davon war in den ersten 20 Minuten kaum etwas zu sehen. Zwar war der ERC optisch überlegen und hatte mehr Spielanteile, die klareren Möglichkeiten boten sich aber den Gästen. Dreimal tauchten sie alleine vor Ingolstadts Torhüter Michael Garteig auf, doch dieser war nicht zu bezwingen. So scheiterten Chris Collins (6.), Thomas Schemitsch (14.) und T.J. Trevelyan (16.). Zudem rauschte ein Schuss von Mick Köhler knapp am Pfosten vorbei (17.). Effizienter vor dem gegnerischen Tor war der ERC Ingolstadt, der nach einem Geniestreich von Daniel Pietta das einzige Tor im ersten Drittel erzielte (11.). Der Angreifer bediente von hinter dem Tor Philipp Krauß, der nur noch ins leere Tor einschieben musste, da sich AEV-Goalie Strauss Mann auf die falsche Seite orientiert hatte. Ansonsten war der Schlussmann anders als noch bei der jüngsten 2:3-Pleite gegen Berlin kaum gefordert, da die Oberbayern zu umständlich agierten und wenig aufs Tor schossen.

ERC Ingolstadt trifft gegen den AEV zum 2:0

Das Niveau der Partie blieb zu Beginn des Mittelabschnitts überschaubar. Beide Teams leisteten sich immer wieder Unkonzentriertheiten und Fehler im Passspiel. Mann musste nach Abschlüssen von Austen Keating (21.) und Johannes Krauß (28.) eingreifen. Moritz Elias hatte auf der Gegenseite eine Gelegenheit für den AEV, schoss jedoch aus kurzer Distanz vorbei (26.). Dass die Ingolstädter mehr können, als sie bis dahin gezeigt hatten, bewiesen sie bei einem Konter. Nach einer schnellen Passstafette über Wojciech Stachowiak und Morgan Ellis vollendete Wayne Simpson zum 2:0 (30.). Auf dem Eis passierte im Anschluss weiterhin wenig, die Partie hatte keinen typischen Derbycharakter. Nach 40 Minuten wurden etwa lediglich zwei Strafminuten gegen Augsburg verhängt, die Ingolstädter kassierten keine. Zumindest auf den Rängen waren Emotionen zu spüren. Die Fanlager in der ausverkauften Arena duellierten sich mit Gesängen, während die Partie vor sich hin plätscherte.

ERC Ingolstadt besiegt die Augsburger Panther

Im Schlussabschnitt nahm die Partie mehr Fahrt auf. Tyler Sheen prüfte Mann (42.), dann durfte der AEV zweimal für zwei Minuten in Überzahl spielen. Zunächst liefen die Gäste aber in einen Konter, Mann verhinderte mit einer Parade gegen Stachowiak den dritten Gegentreffer (44.). Sein Gegenüber Garteig musste nach einem Schuss von Trevelyan eingreifen (46.). In Gleichzahl machten es die Gäste dann besser, als Mark Zengerle in den Winkel traf und auf 2:1 verkürzte (48.). Die Ingolstädter stellten den alten Abstand aber schnell wieder her, als Daniel Pietta zum 3:1 traf (49.). Der ERC hätte nachlegen können, doch Myles Powell traf die Latte (50.). Zwei Minuten vor dem Ende zog der AEV den Torhüter. Die Schlussoffensive blieb erfolglos. Stattdessen traf Keating drei Sekunden vor dem Ende zum 4:1-Endstand für den ERC Ingolstadt.

ERC-Trainer Mark French bezeichnete die prompte Antwort auf den Augsburger Anschlusstreffer als „Schlüsselmoment“ des Spiels. AEV-Coach Ted Dent haderte mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: „Wir hatten in den ersten beiden Dritteln einige Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben.“ Außerdem hätte sein Team mehr Schüsse aufs Tor nehmen können, gerade im Powerplay.

Die DEL legt nun eine Länderspielpause ein. Weiter geht es für beide Mannschaften am Freitag, 15. November (19.30 Uhr). Während die Augsburger Panther in Mannheim gastieren, spielt der ERC Ingolstadt in Nürnberg.

ERC Ingolstadt Garteig - Hüttl, Ruopp; Ellis, Breton; Wagner, Rosa-Preto; Hübner - P. Krauß, Pietta, Keating; Schmözl, Powell, Agostino; Simpson, Stachowiak, Sheen; Dunham, Henriquez, J. Krauß

Augsburger Panther Mann - Schemitsch, McCourt; Reul, Köhler; Renner, Zajac; van der Linde - Busdeker, Bast, Trevelyan; Hakulinen, Kunyk, Collins; Zengerle, Oblinger, Elias; Hanke, Volek, Tosto

Zuschauer 4815 (ausverkauft) - Tore 1:0 P. Krauß (11.), 2:0 Simpson (30.), 2:1 Zengerle (48.), 3:1 Pietta (49.), 4:1 Keating (60./ENG).