Das sagt Panther-Trainer Christof Kreutzer über die Nationalmannschaft

Panther-Trainer Christof Kreutzer saß am Dienstagabend auf der Tribüne in der

Plus Panther-Trainer Christof Kreutzer über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA, ihre WM-Chancen und die Nationalspieler des AEV.

Links hinter der deutschen Eishockey-Legende Hans Zach saß am Dienstagabend auch der neue Panther-Trainer Christof Kreutzer auf der Tribüne der Münchner Olympia-Eishalle. Dort bestritt die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen die USA und kassierte eine 3:6-Niederlage. Bereits am Freitag beginnt die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland, deutscher Auftaktgegner ist Finnland. Kreutzer über ...

... den Auftritt der Nationalmannschaft in München:

Das letzte Vorbereitungsspiel kurz vor dem Beginn einer WM sei immer schwierig zu bewerten. "Jeder will noch mal ein bisschen was zeigen, weil er entweder noch nicht fest nominiert ist oder weiß, dass da noch einer dazukommt." Die Amerikaner hätten es den Deutschen zudem schwer gemacht und einen sehr guten Auftritt gezeigt. Aber: "Die Deutschen waren nicht so schlecht, wie es das Ergebnis widerspiegelt. Die Amerikaner waren in der Chancenverwertung sehr viel besser als wir. Das war der Unterschied."

