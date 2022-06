Der Weg von Nico Sturm: Wie ein Augsburger Junge NHL-Sieger wurde

Plus In der Familie von Nico Sturm aus Neubergheim dreht sich viel um Eishockey. Er selbst hat jetzt den Stanley-Cup gewonnen. Der jüngere Bruder engagiert sich als Trainer beim AEV.

Nico Sturm war zur richtigen Zeit im richtigen Team. Der Klub-Wechsel Mitte März in der National Hockey League ( NHL) von den Minnesota Wild zu Colorado Avalanche erwies sich als Gold wert. Mit der Mannschaft aus Denver erkämpfte der gebürtige Augsburger nun den Stanley Cup.