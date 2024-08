NHL-Profi trainiert in Augsburg: Die besondere Frühschicht von Nico Sturm

Es herrscht eine eigenwillige Atmosphäre im Curt-Frenzel-Stadion. Wenn Augsburg allmählich erwacht, schwitzt Nico Sturm bereits auf der Eisfläche. Dort, wo ansonsten die Panther vor über 6000 Zuschauern auf Torejagd gehen, zieht ein einzelner Eishockeyspieler in der leeren Halle seine Kreise. Ab sieben Uhr morgens. Er läuft in seltsam anmutenden Bewegungen über das Eis oder schießt drei Dutzend Pucks auf das leere Tor. Es ist nicht irgendein Eishockeyprofi. Nico Sturm zählt aktuell zu den besten Spielern Deutschlands. Seine Sommervorbereitung auf die Saison in der National Hockey League bestreitet der 29-Jährige in seiner Heimatstadt.

Bis zum NHL-Start Anfang Oktober ist es noch eine Weile hin. Um im Herbst Höchstleistungen zu bringen, wird ab dem Frühjahr trainiert. Sturm gönnte sich lediglich nach der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft in Tschechien zwei Wochen Urlaub. Mit zwei Freunden aus Bergheim ging es in die Karibik. Seitdem trainiert er fast täglich. In Augsburg feilt Sturm auch als gestandener Spieler an seiner Lauftechnik. „Schlechte Bewegungsmuster schleichen sich ein. Im Sommer nutze ich die Gelegenheit, daran zu arbeiten und drücke den Reset-Knopf“, sagt der Nationalstürmer. Wenn die hektische Saison mit mehrtägigen Auswärtstrips kreuz und quer über den nordamerikanischen Kontinent läuft, ist dafür keine Zeit.

Eishockey-Profi Nico Sturm geht in das dritte Vertragsjahr in San Jose

Sturm geht in das dritte und letzte Vertragsjahr bei den Sharks. Die Kalifornier zählen zu den schwächsten Teams in der weltweit besten Liga. „Wenn man mit zwölf Niederlagen startet, dann ist die Saison praktisch fast vorbei“, blickt der Center zurück. Außerdem kamen drei Negativ-Serien mit mehr als zehn Pleiten in Folge hinzu, auch zwei Heim-Niederlagen mit einer zweistelligen Zahl an Gegentoren. Die Sharks waren die Prügelknaben der Liga. „Wenn du nie mit der Scheibe spielst, sondern das ganze Spiel über nur verteidigst, dann werden sieben Monate extrem anstrengend. Nicht nur physisch, sondern auch mental.“

Sturm redet nicht um den heißen Brei herum: „Es waren zu viele Abende dabei, an denen wir einfach nicht wettbewerbsfähig waren.“ Das ist für ihn jedoch kein Grund aufzustecken. Nach einer Handoperation fehlte er in der vergangenen Spielzeit sechs Wochen lang. Die Verletzung sei inzwischen ausgeheilt.

In den Saisonabschluss-Gesprächen sprach Sturm die Probleme in der Mannschaft und im Umfeld an. Die Sharks haben neue Trainer verpflichtet und auch in der Organisation hat sich einiges getan. Der Klub versucht, mit Macht aus der Verlierer-Rolle zu kommen. Was nach dem letzten Jahr für ihn in San José kommt, weiß der Angreifer bislang nicht. Sturm, der zwei Millionen Dollar pro Jahr verdient, geht die Vertragsgespräche jedoch gelassen an.

Erste Schritte auf dem Eis machte Nico Sturm beim AEV

„Ich habe mich in der NHL etabliert. Ich weiß, welcher Spielertyp ich bin. Entweder wird verlängert oder es geht woanders hin“ Nach seinem Stanleycup-Sieg mit den Colorado Avalanche 2022 hatte der Mittelstürmer das Drei-Jahres-Angebot aus San José angenommen. Sturm war in der NHL nie ein Torjäger, aber stets ein harter, defensiv-starker Arbeiter für die dritte oder vierte Reihe. Solche Spieler werden gerne auch kurz vor den k.o.-Serien verpflichtet, wenn ein Play-off-Team mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. In den nächsten Tagen will er sich mit seinem Agenten besprechen und die Strategie für die Vertragsverhandlungen festlegen.

Am 11. August ging es zurück nach Minnesota, wo Nico Sturm mit seiner Verlobten ein Haus erworben hat. Dort trainiert er weiter, bis es am 1. September zurück an den Arbeitsplatz in San José geht. Aufmerksam verfolgt der Augsburger die Entwicklung des AEV, wo er seine ersten Schritte auf dem Eis gemacht hat. Die Situation der Panther sei ein wenig mit der eigenen Lage in San José vergleichbar. Beide Klubs standen ganz am Ende der Tabelle. Beide versuchen den Neuaufbau.

Wie Nico Sturm die Augsburger Panther einschätzt

Eine Personalie in Augsburg gefällt Sturm besonders: „Mit der Verpflichtung von Larry Mitchell als Sportdirektor ist eine Euphorie im Klub zu spüren. Ich denke, dass man höhere Erwartungen haben kann.“ Auch das von Mitchell verpflichtete Personal gefällt dem NHL-Profi. „Die Panther haben eine Mannschaft, auf die sich die Anhänger freuen können. Und das haben diese treuen Fans auch verdient.“

Nach dem Interview auf einer Bank neben der Eisbahn II geht Sturm wieder in den Kraftraum, um den Trockenteil seines täglichen Pensums zu absolvieren. Ist es eigentlich nicht langweilig, morgens um sieben Uhr ganz alleine auf einer großen Eisfläche zu schuften und zu schwitzen? Überhaupt nicht. Sturm genießt die morgendliche Ruhe. „Man ist mit sich alleine, auch mit seinen Gedanken. Wir leben ja sowieso in einer Welt, in der den ganzen Tag Reize auf einen einprasseln.“ Sturm trankt Kraft für die kommende Saison in San José, die mutmaßlich erneut nicht einfach werden dürfte.