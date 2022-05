Frankreich - Deutschland bei der Eishockey WM 2022: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der Gruppenphase der Eishockey WM 2022 trifft Frankreich auf Deutschland. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung haben wir hier für Sie.

Die Eishockey WM 2022 wird vom 13. bis zum 29. Mai in zwei Städten in Finnland ausgetragen. Die Spiele von Gruppe A, zu der auch Deutschland gehört, finden in der Hauptstadt Helsinki statt. Die Helsingin Jäähalli Eissporthalle wurde als Ersatz für die Helsinki Halli zum Austragungsort des Turniers, da aufgrund des Ukraine Krieges Sanktionen gegen die russischen Besitzer der Halle Sanktionen verhängt wurden. Die Spiele der Gruppe B finden jedoch wie geplant in der Nokia-areena in Tampere statt.

Der Ukraine-Krieg hat neben der Änderung des Austragungsortes auch für den Turnier-Ablauf einige Änderungen verursacht. So wurden Russland und Belarus von der Eishockey WM 2022 ausgeschlossen. Anstelle der beiden Länder werden Österreich und Frankreich am Turnier teilnehmen.

Wenn Sie mehr über das Vorrundenspiel zwischen Frankreich und Deutschland erfahren möchten, dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben neben dem Termin auch alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream für Sie.

Frankreich - Deutschland in der Vorrunde der Eishockey-WM 2022: Termin

Es ist das dritte Spiel für die deutsche Mannschaft bei der Eishockey WM 2022: Frankreich und Deutschland treten am 16. Mai 2022 in der Gruppenphase des Turniers gegeneinander an. Zur Gruppe A gehören außerdem Kanada, Dänemark, Italien, Kasachstan, die Schweiz und die Slowakei.

Eishockey WM 2022: Frankreich gegen Deutschland - Uhrzeit für den Bully

In der Vorrunde der Eishockey WM 2022 werden zwischen dem 13. und 24. Mai in den Gruppen A und B insgesamt 56 Spiele ausgetragen. An jedem Tag des Turniers finden in beiden Gruppen jeweils zwei bis drei Partien statt. Zu diesen Uhrzeiten (deutsche Zeit) werden die Spiele an jedem Spieltag ausgetragen: 11.20 Uhr, 15.20 Uhr oder 19.20 Uhr. Die Begegnung zwischen Frankreich und Deutschland findet am 16. Mai um 19.20 Uhr statt.

Frankreich vs. Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey WM 2022

Zwar werden weder ZDF und ARD noch Eurosport die Spiele der Eishockey WM 2022 im TV zeigen, aber deutsche Eishockey-Fans haben dennoch keinen Grund zur Sorge: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung wird es live im Free-TV und Stream bei Sport 1 zu sehen geben. Darüber hinaus können Sie das Turnier auch im Pay-TV bei Magenta TV oder Magenta Sport verfolgen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick:

Spiel : Frankreich - Deutschland , Vorrunde der Eishockey-WM 2022

- , Vorrunde der 2022 Datum: Montag, 16. Mai 2022

Montag, 16. Mai 2022 Uhrzeit : 19.20 Uhr

19.20 Uhr Ort: Helsingin Jäähalli, Helsinki

Helsingin Jäähalli, Übertragung im Free-TV: Sport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Magenta TV / Magenta Sport

Magenta / Magenta Übertragung im Live-Stream: Magenta TV / Sport 1

Frankreich - Deutschland: Bilanz und Infos

Das deutsche und das französische Nationalteam sind sich laut kicker.de bisher 18 Mal in verschiedenen Turnieren und Wettkämpfen begegnet. Nur zwei der Spiele konnte Frankreich für sich entscheiden, drei Mal trennten sich die beiden Nationalteams Unentschieden und 13 Mal konnte Deutschland das Match für sich entscheiden. Zum letzten Mal trafen die Teams 2019 in der Vorrunde der Weltmeisterschaft aufeinander. Damals gewann Deutschland mit 4:1. (AZ)