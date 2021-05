Eishockey

vor 20 Min.

Der Augsburger Nico Sturm hat den Stanley Cup im Visier

Nico Sturm (rechts) spielt in der NHL mit den Minnesota Wild in den Play-offs.

Plus Aus dem Augsburger Stadtteil Bergheim hat es der 26-jährige Nico Sturm zum Torjäger in der NHL geschafft. Dort steht er nun in den Play-offs, der Auftakt war verheißungsvoll.

Von Andreas Kornes

Während hierzulande nur noch vereinzelt Eishockey gespielt wird und die Profis der Augsburger Panther längst in der Sommerpause weilen, hat in der nordamerikanischen NHL die heiße Phase der Saison begonnen. Die Play-offs sind am Wochenende gestartet und mittendrin: Nico Sturm. Der 26-jährige Augsburger hat sich in den vergangenen Jahren durch die Niederungen des nordamerikanischen Eishockeys nach ganz oben gearbeitet. Im Franchise der Minnesota Wild hat er in dieser Saison den NHL-Durchbruch geschafft. Elf Tore und sechs Vorlagen sind seine Bilanz der Hauptrunde.

