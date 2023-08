Augsburger Panther

Augsburger Panther tanken Selbstvertrauen in Landshut

Plus In einer temporeichen Partie fuhren die Augsburger Panther ihren zweiten Testspielsieg ein. Der AEV traf dabei zweimal in Unterzahl.

Von Felix Knoll

Es war eine klare Angelegenheit, als der AEV am Donnerstagabend sein fünftes Vorbereitungsspiel in Angriff nahm. Die Augsburger Panther nahmen den Schwung aus dem jüngsten Erfolg beim Bodensee-Cup gegen die SC Langnau Tigers mit und siegten auch beim EV Landshut - am Ende stand gegen den Zweitligisten ein ungefährdeter 4:0-Erfolg (2:0, 2:0, 0:0) aus Augsburger Sicht auf der Anzeigetafel.

In der stimmungsvollen Fanatec Arena erwischten die Augsburger Panther einen sagenhaften Start. Bereits nach zwei Spielminuten ging der Bundesligist durch ein gutes Zusammenspiel der beiden Finnen in Führung: Jere Karjalainen setzte den freistehenden Anrei Hakulinen in Szene, der per Direktabnahme für das frühe 1:0 sorgte. Der EV Landshut spielte zwar mutig mit, wirkte im Defensivverbund aber oftmals zu unsortiert. Und so erhöhte der erfahrene Thomas Jordan Trevelyan nach neun Minuten gar auf 2:0 für den AEV.

