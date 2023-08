Augsburger Panther

vor 34 Min.

Den Panthern bleibt beim Dolomitencup nur der letzte Platz

Plus Nach dem 0:4 gegen Pardubice unterliegen die Augsburger beim Dolomitencup auch dem CHL-Champion Rögle mit 0:3. Das neu formierte Team wartet auf das erste Saisontor.

Von Milan Sako

Mehr als der kleinste Pokal und ein Stück Südtiroler Speck war nicht drin für die Panther bei ihrem zehnten Start im Dolomitencup. Am Ende reichte es für den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga nur zum vierten und letzten Platz. Nach dem 0:4 gegen Pardubice blieb der AEV auch im Match um Platz drei gegen Rögle BK chancenlos und unterlag mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). In 120 Spielminuten gelang dem Turnier-Rekordsieger kein Tor in Neumarkt.

Am Tag seines 34. Geburtstags hatte Markus Keller noch zuschauen dürfen. Zum Auftakt des Dolomitencups verloren die Panther am Samstag mit 0:4 gegen das tschechische Spitzenteam Dynamo Pardubice. Im Tor stand Dennis Endras, der mit starken Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte und nach dem Halbfinale als bester AEV-Spieler ausgezeichnet wurde. Bei 35 Grad im Bozener Talkessel herrschten zwar angenehme Temperaturen in der Würtharena. Endras war dennoch ausgepowert und meinte am späten Samstagabend: „Eine Sauna brauche ich jetzt nicht mehr.“

