Jerome Flaake ist ein Modefan, der durch Zufall zum Eishockey kam

Plus Der 33-Jährige spielt erstmals in seiner Heimatstadt Augsburg. Dass er überhaupt zum Eishockey kam ist "eine Schicksalsgeschichte". Beim AEV will das Teilzeit-Model Führungsaufgaben übernehmen.

Dass im Leben oft der Zufall die Regie führt und für die wirklich entscheidenden Situationen sorgt, kann Jerome Flaake bestätigen. Als Grundschüler erlebte der heute 33-Jährige das, was er heute als "Schicksalsgeschichte" bezeichnet. In der Grundschule in Königsbrunn, die der damals Siebenjährige besuchte, wurde eines Tages ein Heft mit Schnupperangeboten für Kinder verteilt. Und für den kleinen Jerome stand fest, was er werden wollte: "Ich wollte unbedingt in einer Gärtnerei mitarbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wieso." Das Problem: "Aber das wollten damals alle bei mir in der Klasse." Am Ende war kein Platz mehr in der Gärtnerei mehr frei, der Tag war für den Schuljungen gelaufen. "Ich bin heulend nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag ist sogar meine Mutter mit mir in die Schule gegangen, um mit dem Lehrer zu sprechen, ob nicht doch noch ein Platz frei wäre."

Dass der Lehrer damals hart blieb, war das große Glück für den Schuljungen: "Der Lehrer meinte dann: Es gibt doch auch Eishockey. Probier das mal aus." Flaake, der in seinem Leben noch nie einen Schläger in der Hand gehalten hatte und bis dato auch nicht Schlittschuhlaufen konnte, probierte es aus - und schnell war klar: "Das ist genau mein Ding." Beim ESV Königsbrunn fiel sein Talent schnell auf - und auch die AEV-Jugend bekam schmerzhaft zu spüren, dass sich das Topf und Eimer gefunden hatten. "Bei einem Jugendspiel haben wir 8:1 gegen den AEV gewonnen, ich habe sieben Tore geschossen. In der AZ stand danach: Flaake gegen Augsburg", sagt der heute 33-Jährige und lacht.

