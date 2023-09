Augsburger Panther

Panther-Stürmer Soramies: "Wie werden ein paar Leute überraschen"

Plus Nationalstürmer Samuel Soramies rückt als Kapitäns-Assistent bei den Augsburger Panthern in der Team-Hierarchie auf.

Samuel Soramies ist keiner, der mit den Antworten vorschnell herausplatzt. Im schwarzen Kapuzen-Sweatshirt sitzt der Panther-Stürmer nach dem Vormittagstraining auf einer Bank zwischen den beiden Eisbahnen des Curt-Frenzel-Stadions und hört beim Interview zunächst aufmerksam zu. Nach seinem Premierenjahr mit sechs Toren und sechs Vorlagen im AEV-Dress geht der Stürmer in sein zweitens Jahr im Schleifgraben.

Er wirkt zufrieden damit, weiterhin für das DEL-Gründungsmitglied auf Torejagd zu gehen. Im Fall des Abstiegs hätte er den Klub wohl verlassen, was ihm niemand verübelt hätte. Ein aktueller Nationalspieler hätte in der zweiten Liga nichts verloren. "Ich bin richtig froh, dass wir in der DEL geblieben sind. Ich habe hier einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und den will ich erfüllen." Augsburg sei großer Eishockeystandort. Er habe die Emotionen in der verkorksten Saison gespürt. Der drohende Abstieg habe die Fans beschäftigt. "Man wird ständig angesprochen. Egal ob an der Tankstelle oder beim Bäcker."

