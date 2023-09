Augsburger Panther

Panther-Trainer Kreutzer: "Sind eine Mannschaft, die nicht aufgibt"

Plus Am Ende der Vorbereitung stand ein wildes 6:5 der Panther in Bad Nauheim. Für Trainer Christof Kreutzer war die Aufholjagd ein Symbol für den Charakter seiner Mannschaft.

Acht Testspiele haben die Panther bestritten, am kommenden Freitag startet die neue Saison in der Deutschen Eishockeyliga. Blickt man nur auf die Ergebnisse, ist ein Aufwärtstrend nicht zu übersehen. Drei klaren Niederlagen zum Start der Vorbereitung (ohne eigenen Treffer) folgten fünf Siege. Allzu hoch will Panther-Trainer Christof Kreutzer das alles nicht hängen. "Vorbereitungsspiele darf man nicht überbewerten. Wenn man stabil wird, wenn alles Stück für Stück ineinandergreift, dann ist das gut. Dann kann man zwar das Spiel verloren haben, aber trotzdem viele Dinge gut gemacht haben", sagt der erfahrene Trainer. Allein an den Ergebnissen könne man die Vorbereitung nicht bewerten.

Gute spielerische Entwicklung beim AEV im Lauf der Vorbereitung

Vielmehr habe er im Verlauf der acht Partien eine gute spielerische Entwicklung gesehen, sagt Kreutzer. Ihm sei es wichtig gewesen, möglichst viele Vorbereitungsspiele zu machen. Nur so sei es möglich, in einer derart großflächig umgebauten Mannschaft die Abläufe zu automatisieren. 17 Neuzugänge und ein neues Trainerteam mussten und müssen erst noch zueinander finden. "Wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung", so Kreutzer. Aber natürlich gäbe es noch die ein oder andere Baustelle, an der man bis zum Freitag noch arbeiten wolle.

