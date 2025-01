Draisaitl erzielt drei Scorer-Punkte bei Edmontons Sieg

Nach zwei Niederlagen sind die Edmonton Oilers in der NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team um Leon Draisaitl setzte sich zu Hause gegen die Vancouver Canucks mit 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) durch. Damit gelang den Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga die Revanche für die 2:3-Auswärtsniederlage gegen Vancouver fünf Tage zuvor.

Draisaitl erzielte zum ersten Mal seit dem 20. Dezember wieder drei Scorer-Punkte in einer Partie, mit insgesamt 74 Scorer-Punkten liegt der 29-Jährige ligaweit knapp hinter Nathan MacKinnon (75) auf dem zweiten Platz. Draisaitl traf Mitte des ersten Viertels aus dem Überzahlspiel zum 2:0, die 1:0-Führung von Zach Hyman nach sechs Minuten und das 5:0 von Ryan Nugent-Hopkins Mitte des zweiten Durchgangs legte er auf.

Moritz Seider mit zwei Vorlagen bei Detroits Erfolg

Auch Moritz Seider trat als Vorbereiter in Erscheinung, der Verteidiger der Detroit Red Wings verzeichnete beim 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)-Heimerfolg gegen die Montreal Canadiens zwei Assists. Damit war der 23-Jährige zum sechsten Mal in dieser Saison mit mindestens zwei Vorlagen in einem Spiel zur Stelle. Für die Red Wings war es der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen.

JJ Peterka musste mit den Buffalo Sabres eine 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)-Auswärtsniederlage gegen die Calgary Flames einstecken. Peterka war an der 2:1-Führung Buffalos beteiligt, im Schlussdrittel kassierten die Gäste drei Tore. Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) bei den Boston Bruins. Die Senators verloren ihr zweites Spiel nacheinander, bei den vergangenen vier Niederlagen gelang ihnen jeweils kein Treffer.