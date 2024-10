NHL: Draisaitl beendet Edmontons Pleitenserie

Deutschlands Superstar Leon Draisaitl hat mit einem Tor in der Overtime die Niederlagenserie der Edmonton Oilers zum Auftakt der neuen Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Liga beendet. Im vierten Spiel feierte der Club aus Kanada durch ein 4:3 den ersten Sieg. Die Oilers lagen in der Heimpartie gegen die Philadelphia Flyers vor heimischer Kulisse 0:2 und 1:3 hinten, ehe der 28 Jahre alte deutsche Nationalspieler zur Stelle war.

Leon Draisaitl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pleitenserie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Edmonton Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis