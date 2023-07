Eishockey

vor 26 Min.

Nico Sturm, die Perfektion und die nächste Eishockey-Trophäe

Plus Erst Stanley Cup, dann WM-Silber: Nico Sturm eilt von Erfolg zu Erfolg. Ein Blick auf das Trainingsprogramm und seine Haltung zeigt die Klasse des NHL-Profis.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Das Riegel-Center im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede ist ein Zweckbau aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Über einem Supermarkt im Erdgeschoss schwitzt fast täglich einer der besten Eishockey-Spieler Deutschlands und trainiert für die Saison bei den San Jose Sharks. Immer wieder wuchtet Nico Sturm eine Hantel im Box-Käfig des Studios in die Höhe. Oder der Eishockey-Profi aus der National Hockey League ( NHL) springt über Hürden, die er in seiner Tasche mitgebracht hat, obwohl mehrere Dutzend Geräte in dem weitläufigen Areal verteilt sind. Ganz offensichtlich weiß da einer genau, was er vorhat.

Er will es perfekt machen. Die Triumphe der Vergangenheit haben den Trophäenjäger nicht satt gemacht. Vor einem Jahr präsentierte der 28-Jährige im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses den Stanley Cup, die wertvollste Eishockey-Trophäe der Welt. In diesem Frühjahr hatte Sturm eine riesige Silbermedaille um den Hals hängen, als er mit der deutschen Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland zurückkehrte. Das erste WM-Edelmetall seit 70 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen