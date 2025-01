Nach Kritik: Ustorf wird gesperrt und muss blechen

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat Nürnbergs sportlichen Leiter Stefan Usdorf mit einer Geldstrafe und einem Innenraumverbot für die kommenden vier Ligaspiele belegt. Der ehemalige Nationalspieler hatte nach dem Heimspiel gegen die Adler Mannheim am vergangenen Sonntag (1:2 nach Verlängerung) die Leistung der Schiedsrichter kritisiert, die ein seiner Meinung nach einwandfreies Tor der Nürnberger zum vermeintlichen Sieg einkassiert hatten. Angesichts seiner Wortwahl wurde der 51-Jährige wegen «unsportlichen und beleidigenden Verhaltens» gesperrt, wie die DEL mitteilte.

«Dieses Tor nicht zu geben, grenzt schon fast an Betrug. Ich weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll», hatte Ustorf nach dem Spiel in einem proaktiven Interview vor den Fernsehkameras gesagt. «Das ist eine undiskutable Schiedsrichterleistung und war das Schlechteste, was ich in 30 Jahren Profi-Eishockey gesehen habe.» Zudem sprach Ustorf bei Magenta Sport den Hauptschiedsrichtern Martin Frano und Achim Moosberger die Bundesligatauglichkeit ab.