EM 2024: Albanien – Spanien heute live im TV und Stream: Übertragung und alle Infos

Bei der EM 2024 treffen in Gruppe B heute Spanien und Albanien aufeinander. Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream und einen Live-Ticker gibt es hier.

Bei der Fußball-EM 2024 läuft der dritte Spieltag der Gruppenphase. In den meisten Gruppen entscheidet sich nun, welche der EM-Teilnehmern 2024 sich jeweils auf Platz 1 und 2 spielen und damit sicher eine Runde weiter sind. In Gruppe B sieht es etwas anders aus, denn hier ist bereits nach zwei Spieltagen klar, dass Spanien den ersten Platz belegt und damit im Achtelfinale steht. Trotzdem muss die spanische Mannschaft natürlich ihr drittes Spiel bestreiten und dabei steht Albanien als Gegner auf dem Programm. Die Mannschaft hat bisher einmal verloren (gegen Italien) und einmal unentschieden gespielt (gegen Kroatien) und steht damit aktuell auf Rang 3 der Gruppe. Das bedeutet allerdings nicht automatisch das Aus, denn bei der EM kommen die vier besten drittplatzierten Mannschaften ebenfalls ins Achtelfinale.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel stattfindet und wie Sie es verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Anstoß und Live-Übertragung im TV und Stream der Partie Albanien vs. Spanien bei der EM 2024. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie im Angebot.

EM 2024: Albanien vs. Spanien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Ein Blick auf den Spielplan der EM 2024 verrät: Die Partie zwischen Albanien und Spanien ist für heute, Montag, den 24. Juni 2024, angesetzt. Der Anstoß ist dabei für 21 Uhr geplant. Ausgetragen wird das Spiel in einem der zehn EM-Stadien, genauer genommen in der Merkur Spiel Arena in Düsseldorf. Da die Spielstätten während der Europameisterschaft keine Sponsorentitel tragen dürfen, heißt das Stadion für die Dauer des Turniers übrigens Düsseldorf Arena.

Albanien - Spanien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Spiels 2024

Die Übertragung der EM 2024 liegt vor allem in den Händen des Bezahlsenders MagentaTV, denn der hatte sich die Übertragungsrechte für alle 51 EM-Spiele gesichert. Über Sublizenzen haben aber auch ARD, ZDF und RTL das Recht erworben, einen Großteil der Spiele im Free-TV zu zeigen. Somit gibt es für die Partie heute zwischen Albanien und Spanien verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen. Zum einen gibt es den kostenpflichtigen Stream über Magenta-TV, zum anderen zeigt RTL die Partie aber auch kostenlos im linearen TV.

Spiel: Albanien - Spanien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe B

- , EM 2024, Gruppe B Datum: Montag, 24. Juni 2024

Montag, 24. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Merkur Spiel Arena, Düsseldorf ( Düsseldorf Arena)

Merkur Spiel Arena, ( Arena) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL +, Magenta-TV

EM 2024: Albanien gegen Spanien heute im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Falls Sie gerne aktuell informiert sein möchten über die Partie zwischen Albanien und Spanien, aber nicht vor dem Fernseher Platz nehmen können oder wollen, haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker zur Fußball-EM. Hiermit bleiben Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden: Freistöße, Fouls, Ecken und natürlich Tore. Dazu gibt es weitere Informationen zu den jeweiligen Mannschaften, beispielsweise zur Aufstellung. Auch alle Deutschland-Spiele werden hier natürlich live getickert.

Albanien - Spanien heute bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sieht die bisherige Bilanz zwischen Albanien und Spanien sehr klar aus: In den acht Spielen, die die beiden Mannschaften bisher bestritten haben, ging Spanien jedes Mal siegreich vom Platz. Das Torverhältnis steht 31:3 zugunsten der Spanier. Das erste verzeichnete Aufeinandertreffen fand am 3. Dezember 1986 während der EM-Qualifikation statt, das jüngste Spiel am 26. März 2022. Den höchsten Sieg errang die spanische Mannschaft bisher am 19. Dezember 1990: Damals besiegt das Team Rumänien 9:0.

Auch wenn viele Spiele bereits weit in der Vergangenheit zurückliegen und damit wenig Aufschluss auf die aktuelle Verfasstheit der Mannschaften zulassen, geht Spanien als klarer Favorit in das Spiel. Die spanische Mannschaft hat bereits drei Mal eine Europameisterschaft gewonnen: 1964, 2008 und 2012. 2010 wurden die Spanier zudem Weltmeister.