Belgien gegen Rumänien bei der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der Gruppenphase der EM 2024 spielt Belgien gegen Rumänien. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker für Sie.

Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, werden am 2. Spieltag der Gruppenphase der EM 2024 die beiden EM-Teilnehmer Belgien und Rumänien gegeneinander spielen. Die belgische Mannschaft gehört zu den Fan-Favoriten und hat in den letzten Jahren stets gute Leistung gezeigt. Hinzu kommt, dass die Belgier Stars wie Eden Hazard, Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku im Team hat. Rumänien dagegen ist nach einer längeren Pause wieder bei der EM dabei und setzt beim Turnier auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten.

Hier stellen wir Ihnen alle Informationen zum Spiel Belgien gegen Rumänien bei der EM 2024 vor. Wann wird das Spiel ausgetragen? Wo wird gespielt? Und wie können Sie das Spiel im TV oder Stream mitverfolgen? Antworten auf diese Fragen und einen Live-Ticker zur Partie finden Sie hier.

Belgien - Rumänien bei der EM 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der 2. Spieltag der Gruppenphase endet am 22. Juni 2024. An diesem Tag findet auch das Spiel zwischen Rumänien und Belgien statt. Der Anpfiff ist für 21 Uhr geplant und gespielt wird im Rheinenergiestadion in Köln. Bei der Heim-EM stehen insgesamt zehn EM-Stadien als Austragungsorte zur Verfügung.

EM 2024: Übertragung von Belgien gegen Rumänien live im Free-TV und Stream

Wenn Sie alle Partien auf dem Spielplan der EM 2024 live schauen möchten, dann bietet Ihnen der kostenpflichtige Streaminganbieter der Telekom, MagentaTV, diese Möglichkeit für 10 Euro im Monat. Denn der Anbieter hat die Lizenzen für die Übertragung der EM erwerben können. Es wurden jedoch Teillizenzen an die Fernsehsender ARD, ZDF und RTL verkauft. Dadurch gibt es die meisten Spiele des Turniers auch im Free-TV zu sehen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen ARD und ZDF.

Das Spiel der belgischen und rumänischen Nationalmannschaften wird im Free-TV vom ZDF übertragen. Am 22. Juni können Sie das Spiel im linearen Fernsehen, sowie im kostenlosen Live-Stream des Senders verfolgen.

Hier finden Sie alle Details zum EM-Spiel zwischen Belgien und Rumänien auf einen Blick:

Spiel: Belgien - Rumänien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe E

- , EM 2024, Gruppe E Datum: Samstag, 22. Juni 2024

Samstag, 22. Juni 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Rheinenergiestadion, Köln

Rheinenergiestadion, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , Magenta-TV

Belgien gegen Rumänien bei der EM 2024 im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Falls Sie die EM-Spiele nicht im TV oder Stream schauen können oder möchten, dann bietet unser Live-Center eine Alternative. Alle Highlights und Tore sowie Informationen zu den Mannschaften und deren Aufstellungen werden Ihnen hier zur Verfügung gestellt. Außerdem hat das Live-Center auch den Spielplan und alle Ergebnisse für Sie im Agebot.

Belgien - Rumänien bei der EM 2024: Die Bilanz der beiden Teams

Belgien und Rumänien haben in der Vergangenheit insgesamt neunmal gegeneinander gespielt. Vier dieser Spiele konnte Belgien für sich sichern, während Rumänien dreimal gewinnen konnte. Zwei weitere Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. Wie das Ergebnis des anstehenden Spiels die Bilanz der beiden Teams beeinflusst, entscheidet sich am 22. Juni.