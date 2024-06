Schweiz - Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Am dritten Spieltag der EM 2024 trifft die Schweiz auf Deutschland. Infos rund um Übertragung live im Free-TV & Stream, Termin, Uhrzeit und einen Live-Ticker gibt es hier.

Im dritten Spiel der Fußball-EM 2024 muss sich die DFB-Elf gegen unsere Nachbarn beweisen. Nach den Partien gegen Schottland und Ungarn steht nun die Begegnung Schweiz - Deutschland auf dem Programm. Am letzten Spieltag der Gruppenphase finden die Matches in jeder Gruppe zeitgleich statt. Wenn der Schiedsrichter das Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland anpfeift, treffen zeitgleich auch die Nationalteams aus Schottland und Ungarn aufeinander.

Vor der EM in Deutschland befindet sich das DFB-Team auf dem 16. Platz der FIFA-Weltrangliste, während die Schweiz Rang 19 belegt. Trotzdem geht Deutschland auf dem Papier mit der deutlich besseren Mannschaft ins Rennen. Der Marktwert der DFB-Elf beträgt rund 850 Millionen Euro, das Team der Schweiz ist dagegen "nur" 280 Millionen wert.

Wann findet das EM-Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Deutschland statt? Welcher Sender übernimmt die Übertragung und wann wird die Partie angepfiffen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

EM 2024: Schweiz vs. Deutschland - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet die Partie zwischen der Schweiz und Deutschland am 23. Juni 2024 statt - neun Tage nach dem Turnierauftakt gegen Schottland. Anpfiff ist um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Das Frankfurter Stadion ist eine von zehn EM-Spielstätten, in denen die Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen wird.

Schweiz - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Die Übertragung der EM 2024 übernehmen für alle Deutschland-Spiele ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen insgesamt 32 Spiele des Turniers, darunter die Viertel- und Halbfinals sowie das große Finale am 14. Juli. Ausnahmslos alle WM-Spiele gibt es allerdings nur beim kostenpflichtigen Pay-TV und Streaming-Anbieter der Telekom zu sehen: MagentaTV zeigt einige Spiele exklusiv.

Auch RTL mischt bei der EM-Übertragung mit: Der Privatsender zeigt insgesamt 12 Spiele ohne deutsche Beteiligung. Für die Ausstrahlung der Partie zwischen der Schweiz und Deutschland ist die ARD zuständig. Das Match läuft sowohl im TV als auch im kostenlosen Live-Stream des Senders.

Alle Infos zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: Schweiz - Deutschland , Gruppenphase EM 2024, 3. Spieltag, Gruppe A

- , Gruppenphase EM 2024, 3. Spieltag, Gruppe A Datum: 23. Juni 2024

23. Juni 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD , Magenta-TV

EM 2024: Schweiz gegen Deutschland im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Man kann zwar alle Deutschland-Spiele kostenlos live im Free-TV und Stream sehen, doch falls Sie es am 23. Juni nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Hier werden Sie nicht nur über die Highlights, Tore und Karten der Partie zwischen der Schweiz und Deutschland informiert, Sie erhalten auch zahlreiche Hintergrundinfos zum Verlauf des Turniers.

Schweiz - Deutschland bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die Schweiz und Deutschland bisher ganze 53 Mal auf dem Rasen gegenüber. Die letzten beiden Spiele im Rahmen der Nations League wurden 2020 ausgetragen. Zuvor waren sich die beiden Nationalteams acht Jahre nicht begegnet. Die meisten Matches zwischen den Nachbarländern liegen sehr weit in der Vergangenheit. Echte Rückschlüsse auf den möglichen Ausgang des Gruppenspiels bei der EM 2024 lässt die Statistik also nicht zu. Von den 53 Begegnungen gewann Deutschland 36, neun Siege gingen an die Schweiz und achtmal trennten sich die Mannschaften unentschieden.