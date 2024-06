Spanien - Georgien im Achtelfinale der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Das EM-Achtelfinale 2024 zwischen Spanien und Georgien läuft live im Free-TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung, den Termin und einen Live-Ticker finden Sie hier.

Den Nationalspielern aus Georgien ist bei der EM 2024 in Deutschland eine echte Sensation gelungen: Bei ihrer ersten Teilnahme an einer Europameisterschaft haben sie es bis ins Achtelfinale des Turniers geschafft. Nach einem phänomenalen 2:0 gegen Portugal reichte es für die Georgier für den dritten Platz in Gruppe F. Als einer der vier besten Drittplatzierten hat das Team von Trainer Willy Sagnol das Ticket für die K.-o.-Runde gelöst. Dort wartet mit Spanien allerdings ein echter Endgegner auf die EM-Neulinge.

Den Spaniern ist es als einzige Mannschaft des Turniers gelungen, alle Gruppenspiele zu gewinnen und mit 9 Punkten ins Achtelfinale einzuziehen. Nach der enttäuschenden Leistung von England gehört "La Furia Roja" nun zu den absoluten Turnier-Favoriten. Die meisten Experten räumen aber auch Frankreich und Deutschland gute Chancen ein.

Wann findet das Achtelfinale zwischen Spanien und Georgien statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum EM-Achtelfinale haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Spanien - Georgien im EM-Achtelfinale 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 treffen Spanien und Georgien am 30. Juni 2024 aufeinander. Los geht es um 21 Uhr im RheinEnergieStadion in Köln. Während der Europameisterschaft dürfen die Spielorte keine Sponsorennamen tragen, weshalb es für die Dauer des Turniers schlicht "Stadion Köln" heißt. Insgesamt wird die EM in Deutschland in zehn Stadien ausgetragen, das große Finale am 14. Juli steigt im Olympiastadion Berlin.

Spanien gegen Georgien live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Die Übertragung der EM 2024 teilen sich in Deutschland mehrere Sender. Die Rechte hat sich die Telekom für ihren Pay-TV- und Streaming-Anbieter MagentaTV gesichert. ARD, ZDF und RTL haben jedoch Sublizenzen erworben, wodurch es die meisten Spiele des Turniers trotzdem im Free-TV zu sehen gibt. Lediglich vier Spiele in der Gruppenphase und ein Achtelfinale laufen exklusiv bei MagentaTV. Die Partie zwischen Österreich und der Türkei ist das letzte Spiel des Turniers, das nicht kostenlos im linearen Fernsehen gezeigt wird.

Für die Übertragung des Achtelfinales zwischen Spanien und Georgien ist die ARD zuständig. Das Spiel läuft nicht nur im Ersten, sondern zeitgleich auch im kostenlosen Live-Stream des Senders.

Alles Wichtige zur Übertragung des Achtelfinales im Überblick:

Spiel : Spanien Georgien , 4. Achtelfinale der EM 2024

, 4. Achtelfinale der EM 2024 Datum: 30. Juni 2024

30. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: RheinEnergieStadion , Köln

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD , Magenta-TV

EM 2024 Achtelfinale: Spanien - Georgien im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Man kann die Partie zwischen Spanien und Georgien zwar im Free-TV sehen, doch falls Sie es am Abend des 30. Junis nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, haben wir eine Alternative für Sie: unser Live-Center zur EM 2024. Hier werden Sie nicht nur über die Highlights, Tore und Karten des Achtelfinales informiert, Sie erhalten auch Hintergrundinfos zum Verlauf des Turniers.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Spanien - Georgien im Achtelfinale der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Spanien und Georgien bisher siebenmal auf dem Fußballplatz gegenüber. Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache: Spanien hat sechs Spiele gewonnen, Georgien konnte die Furia Roja nur einmal bezwingen. Die letzten Begegnungen im Rahmen der EM-Qualifikation machen den Klassenunterschied besonders deutlich. Einmal verloren die Georgier mit 1:3 und im September 2023 ging das Team sogar sang- und klanglos mit 1:7 unter.

Für viele Fußballfans gehört die georgische Mannschaft mit ihrer Spielfreude und ihrem Einsatz zu den Highlights des Turniers.