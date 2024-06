FC Augsburg

vor 17 Min.

So viel FC Augsburg steckt noch in der EM

Plus Wenn am Freitag die Fußball-EM 2024 beginnt, dann ist vom aktuellen Kader des FCA nur Ruben Vargas dabei. Doch auch fünf Ex-Augsburger kämpfen um den Titel.

Von Robert Götz

Aus der aktuellen Bundesliga-Mannschaft des FC Augsburg ist nur Ruben Vargas für die Schweiz direkt für die Europameisterschaft nominiert. Kevin Mbabu (Schweiz) und Kristijan Jakic (Kroatien) warten zu Hause als Stand-by-Profis. Aber trotzdem steckt noch viel mehr FCA in der EM. Fünf Ex-FCA-Profis sind in Deutschland am Ball.

Gregor Kobel (Schweiz, 26) Der 26-jährige Torhüter von Borussia Dortmund machte sich große Hoffnungen als Nummer eins für die Schweiz die Europameisterschaft bestreiten zu dürfen. War der gebürtige Züricher doch einer der besten Torhüter in dieser Saison. Doch Nationaltrainer Murat Yakin setzt lieber auf Erfahrung und damit auf den neun Jahre älteren Yann Sommer (Inter Mailand). Das große Talent von Kobel hat auch der FC Augsburg genützt. Anfang Januar 2019 lieh der FCA den damals 21-jährigen gebürtigen Züricher von der TSG 1899 Hoffenheim aus, um das in Kritik geratene Torhüterduo Fabian Giefer und Andreas Luthe zu verstärken. Kobel überzeugte Trainer Manuel Baum sofort und wurde auf Anhieb Stammtorhüter. Bis zum Saisonende hatte er 16 Bundesliga-Spiele absolviert. Nach der Saison kehrte er zur TSG zurück, und fand dann über den VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund.

