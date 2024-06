EM-Spielort Hamburg: Das Volksparkstadion im Check

Hamburg ist ein EM-Spielort bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Wissenswertes rund um Sitzplätze, Spiele und Anfahrt erfahren Sie hier.

München, Leipzig, Dortmund, Berlin - in insgesamt zehn deutschen Städten wird die EM 2024 ausgetragen. Auch in Hamburg finden einige Spiele der Europameisterschaft 2024 statt - das Volksparkstadion im Norden Deutschlands zählt zu einem der EM-Spielorte 2024. Die Arena beheimatet den Hamburger Sportverein und trägt seit 2015 den Namen Volksparkstadion. Einige Arenen, die Spiele der Europameisterschaft 2024 austragen, wurden mit neuen Namen versehen. Das hat einen einfachen Grund: Kein Stadion soll einen Sponsorennamen tragen. Daher wurde kurzerhand aus der Münchner Allianz Arena die "Munich Football Arena" oder aus der VELTINS-Arena die "Arena auf Schalke". Lediglich das Hamburger und Berliner Stadion wurden von der Umbenennung verschont. Die Volksparkarena in Stellingen wurde für die Europameisterschaft für rund 30 Millionen Euro saniert und bekam neben neuen Sanitäranlagen und einer neuen Soundanlage auch ein neues Dach.

Wie viele Sitzplätze gibt es im Volksparkstadion? Welche Spiele werden in Hamburg ausgetragen und wie kommt man zum Stadion? Alle Infos zum EM-Spielort Hamburg gibt es hier.

EM-Spielort Hamburg: Sitzplätze im Volksparkstadion

Die heimische Spielstätte des Hamburger SV bietet für 49.000 Fußballbegeistere Platz. Dabei liegt die Kapazität der Arena bei der Europameisterschaft auf Platz 5 hinter Stuttgart (50.998 Plätze), Dortmund (61.524 Plätze), München (66.026 Plätze) und Berlin (70.033 Plätze). Das Volksparkstadion ist auch Austragungsort von Großevents wie Konzerten oder Comedy-Shows.

Europameisterschaft 2024: Diese Spiele finden im Volksparkstadion statt

Polen, Niederlande, Tschechien - einige EM-Teilnehmer 2024 fahren nach Hamburg, um dem Traum der Europameisterschaft ein Stück näher zu kommen. Angefeuert werden die Teams vom Fußball-EM-Maskottchen, das den Namen Albärt trägt. In Hamburg werden insgesamt fünf Partien ausgetragen, vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale, das bisher noch nicht feststeht. Dieser Übersicht können Sie alle Spiele entnehmen, die der EM-Spielplan 2024 im Volksparkstadion vorsieht:

16. Juni 2024 um 15:00 Uhr: Polen - Niederlande

- 19. Juni 2024 um 15:00 Uhr: Kroatien - Albanien

- 22. Juni 2024 um 15:00 Uhr: Georgien - Tschechien

- 26. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Tschechien - Türkei

- 5. Juli 2024 um 21:00 Uhr: Viertelfinale

EM-Spielort Hamburg: So läuft die Anfahrt zum Volksparkstadion

Für die Spiele der Euro 2024, die in Hamburg stattfinden werden, gibt es einige Änderungen im Vergleich zu Heimspielen des HSV, die unbedingt zu beachten sind. Am Stadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze für Autos, weshalb der ÖPNV zu empfehlen ist. Wie UEFA.de mitteilt, gibt es eine "36-Stunden-Fahrkarte". Das bedeutet, dass alle Eintrittskartenbesitzer für ein EM-Spiel in Hamburg die Möglichkeit haben von 6.00 Uhr am Spieltag bis 18.00 Uhr am Folgetag ohne zusätzliche Kosten den Hamburger Verkehrsverbund zu nutzen. Diese Linien sind zu empfehlen:

Linie S3 (Richtung Pinneberg ) oder S5 (Richtung Elbgaustraße )

) oder S5 (Richtung ) Linie S1 (Richtung Wedel)

An den Spieltagen werden mehr Bahnen fahren und es wird ein Bus-Shuttle eingerichtet - allerdings nicht vom S-Bahnhof Stellingen, wie bei HSV-Spielen, sondern von Othmarschen aus. Auch nach Verlängerung fahren die öffentlichen Verkehrsmittel spät nachts. Parkplätze für Reisebusse sind vorhanden. Eine Anreisemöglichkeit mit dem Fahrrad besteht außerdem.

Europameisterschaft 2024: So läuft die Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Europameisterschaft 2024 übernimmt grundsätzlich MagentaTV, die sich die Rechte dafür sicherten. Dort sind die Spiele im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream zu sehen. Allerdings konnten die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF Sublizenzen erwerben. ARD und ZDF werden 34 der insgesamt 51 EM-Spiele zeigen. Weitere zwölf Partien überträgt RTL im Free-TV.