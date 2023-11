Heute kein EM-Ticket bekommen: Welche weiteren Chancen gibt es?

Wer sich um Tickets für die Fußball-EM 2024 beworben hat, erfährt bis heute, ob er Glück hatte oder nicht. Sollte man leer ausgegangen sein, hat man noch weitere Chancen, bei dem Turnier live dabei zu sein.

Die erste Ticketphase für die Fußball-EM in Deutschland im kommenden Jahr ist vorbei. Bis Dienstag (14. November) sollen die Bestätigungen für die Tickets verschickt werden. Schon jetzt ist klar, dass Tausende Fußballfans beim Blick in ihr E-Mail-Postfach enttäuscht sein werden. Für die 1,2 Millionen Eintrittskarten gingen über 20 Millionen Anfragen aus aller Welt ein. Wer Tickets bekommt und wer nicht, wurde in einem Losverfahren entschieden. Hatte man keinen Erfolg, bekommt aber schon bald die nächste Chance.

EM-Tickets bei Verlosung bekommen: Wie geht es weiter?

Wer zu den "Gewinnern" der Verlosung gehört, muss sämtliche Tickets bezahlen, die einem zugeteilt wurden, so die UEFA. Je nach Bestellung kann das teuer werden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, die Eintrittskarten weiterzuverkaufen. Erlaubt ist das aber nur über die offizielle UEFA-Plattform – wahrscheinlich ab Frühjahr 2024.

EM-Tickets: Wann beginnen weitere Verkaufsphasen?

Am 2. Dezember findet die Auslosung der Gruppen für die EM 2024 statt. Danach ist klar, welches Team in der Vorrunde wann und in welchem Stadion spielen wird – und auch auf welche Mannschaften Deutschland treffen wird. Es stehen jedoch noch nicht alle Teilnehmer fest. Drei der 24 Teams folgen erst nach den Playoffs im März.

Nach der Auslosung am 2. Dezember startet direkt die zweite Verkaufsphase. Etwa eine Million Tickets stehen dann zur Verfügung. Das Angebot richtet sich insbesondere an die Fans der qualifizierten Teams, die sich nun auf Tickets für ihre Mannschaften bewerben können. Bewerbungen können bei der UEFA eingereicht werden oder zwei Tage später über die Nationalverbände der qualifizierten Teams.

Eine weitere Ticketphase soll es nach den Playoffs im März geben, in der vorrangig Anhänger der drei Playoff-Qualifikanten Karten bekommen sollen. Kurz vor Beginn der EM und während dem Turnier für die K.o.-Runde ist zudem ein "Last-Minute-Verkauf" geplant. Wie schon bei der WM 2022 in Katar wird es keine Papiertickets geben. Die UEFA setzt auf ein ausschließlich digitales Konzept.

Was kosten EM-Tickets?

Die günstigsten Tickets für die EM in Deutschland gibt es in der Vorrunde für 30 Euro. Die meisten Tickets werden aber in der Kategorie 3 (60 Euro), Kategorie 2 (150 Euro) und Kategorie 1 (200 Euro) angeboten. Eintrittskarten für das Eröffnungsspiel in München und für die K.o.-Runde sind teurer.