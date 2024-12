Marco Reus' Hollywood-Finale: Vom ewigen Zweiten zum MLS-Champion mit Galaxy Los Angeles

Das Video-Schnipsel aus der Umkleide-Kabine der Los Angeles Galaxy beweist es: Marco Reus kann auch Meisterschaften feiern. Über 15 Jahre hatte es der 35-Jährige in Deutschland vergeblich versucht. Sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte er am 8. September 2009 für Borussia Mönchengladbach, sein letztes am 18. Mai 2024 für Borussia Dortmund. 391 Bundesliga-Spiele bestritt er, wurde mit Dortmund sieben Mal (!) Vizemeister. Mitte August 2024 wechselte der gebürtige Dortmunder dann in die nordamerikanische Major League Soccer zu LA Galaxy. Vier Monate später stand er in der Kabine des frisch gebackenen Meisters und grölte mit einer Flasche Bier in der Hand mit seinen Teamkollegen „Sweet Caroline“. Mit 2:1 hatte Galaxy zu Hause im mit 26.812 Zuschauern ausverkauften Dignity Health Sports Park New York Red Bull besiegt.

Marco Reus hat die Meistermedaille um den Hals

Einige seiner Mitspieler trugen dabei eine Art Skibrille zum Schutz vor den Bier- und Champagner-Fontänen und umherfliegenden Korken. Reus genoss den für ihn so einzigartigen Moment ohne Schutzvorrichtung . „Ich weiß nicht, ob das ein Hollywood-Finale ist, aber es ist ein großer Tag“, sagte er, als er vor seinem Spind mit der Nummer 18 stand und die Medaille um den Hals baumelte.

Marco Reus wurde mit Los Angeles Galaxy Meister in der Major Leageu Soccer. Foto: Etienne Laurent, dpa

Beim Finale gegen die von Ex-Bundesliga-Coach Sandro Schwarz trainierten New York wurde Reus erst in der 76. Minute eingewechselt. Dass er mit einer Adduktorenverletzung überhaupt auflief, war bemerkenswert. „Man arbeitet immer seine ganze Karriere darauf hin, erfolgreich zu sein, zu versuchen, so viele Finals wie möglich zu erreichen und dann auch zu gewinnen“, sagte Reus. „Bei mir hat das in Deutschland nicht so viel geklappt. Aber wie ich schon gesagt habe, als ich angekommen bin, es war immer das Ziel, weiter erfolgreich zu sein.“

Für Rekordmeister Galaxy war es der sechste Titel in der MLS. Für Marco Reus die erste Meisterschaft in seiner Karriere.