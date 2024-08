Übertragung vom DFB-Pokal 24/25: Energie Cottbus - Werder Bremen live im TV und Stream

Der DFB-Pokal startete am 16. August in die Saison 24/25. In der ersten Hauptrunde des diesjährigen DFB-Pokals steht eine Begegnung zwischen SV Werder Bremen und Energie Cottbus an. Es ist nicht unüblich, dass im DFB-Pokal Mannschaften aus verschiedenen Ligen aufeinandertreffen. So ist es auch dieses Mal der Fall, da Werder Bremen normalerweise in der Bundesliga spielt, während Cottbus in der 3. Liga teilnimmt.

Doch wann findet das Spiel der beiden Teams statt? Und wo wird es übertragen? Alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV oder Stream des anstehenden Spiels zwischen FC Energie Cottbus und SV Werder Bremen finden Sie hier.

FC Energie Cottbus - Werder Bremen im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Der Spielplan des DFB-Pokals 24/25 kündigt es an: Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Werder Bremen im DFB-Pokal findet am Montag, dem 19. August statt. Der Anpfiff erfolgt laut Plan um 18 Uhr im LEAG Energie Stadion in Cottbus. Dort wird das Duell mit dem Bundesligisten aus Bremen wahrscheinlich vor beeindruckender Kulisse ausgetragen. Nicht ohne Grund, denn laut Energie Cottbus ist die Nachfrage für die Tickets hoch.

Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25: Energie Cottbus gegen SV Werder Bremen live im Free-TV und Stream

Für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 ist der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Die Übertragungen im Free-TV übernehmen dagegen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Allerdings ist es wichtig zu erwähnen, dass im Free-TV nur 15 Spiele des DFB-Pokals 24/25 gezeigt werden und Sie deshalb für das Schauen aller DFB-Pokal-Spiele tatsächlich nicht um ein Sky-Abo herumkommen. Aktuell ist das Sport-Paket bereits ab 25 Euro pro Monat zu haben. Um aber auch die Bundesliga und die 3. Liga live schauen zu können, sind 35 Euro fällig.

Zwar können Sie 15 der DFB-Pokal-Spiele, darunter die Halbfinals und das Finale, auf den Öffentlich-Rechtlichen schauen, doch nur einzelne Spiele der ersten Runde laufen im linearen Fernsehen. Gehört auch das Spiel SV Werder Bremen gegen Cottbus dazu? Leider nein. Das Spiel wird ausschließlich bei Sky übertragen - entweder im Pay-TV oder als kostenpflichtiger Stream.

Hier finden Sie alle Details zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: FC Energie Cottbus - SV Werder Bremen, DFB-Pokal 24/25, 1. Hauptrunde

Datum: am Montag, dem 19. August 2024

Uhrzeit: ab 18.00 Uhr

Ort: LEAG Energie Stadion, Cottbus (Brandenburg)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Stream: Sky

FC Energie Cottbus vs. Werder Bremen: Bilanz der beiden Mannschaften

Vor zwei Jahren noch standen sich Energie Cottbus und der SV Werder Bremen schon einmal in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegenüber. Am Montag, dem 19. August, treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Insgesamt haben die beiden Teams 13 Mal gegeneinander gespielt. Sieben dieser Spiele konnte die Mannschaft aus Bremen für sich sichern, während Cottbus viermal gewann. Zwei weitere Spiele endeten mit einem Unentschieden.