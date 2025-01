5:4 in Iserlohn: Agostino lässt den ERC Ingolstadt jubeln

Der ERC Ingolstadt hat seinen ersten Sieg im Jahr 2025 eingefahren. Die Schützlinge von Cheftrainer Mark French kamen bei den Iserlohn Roosters zu einem 5:4 (3:3, 0:1, 1:0, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung und verteidigten damit ihre Tabellenführung in der DEL.

Beide Teams lieferten sich vor den 4603 Zuschauern im Eisstadion am Seilersee, darunter auch rund 200 Fans aus Ingolstadt, im ersten Drittel einen wilden Schlagabtausch. Nachdem die Oberbayern durch einen erfolgreichen Alleingang von Wojciech Stachowiak (7.) und Riley Sheen (9./Powerplay) mit 2:0 in Führung gegangen waren, benötigen die Einheimischen nur knapp vier Minuten, um das Match zumindest vorübergehend zu drehen. Colin Ugbekile im Nachsetzen (8.), Sven Ziegler aus spitzem Winkel (9.) sowie Eric Cornel bei einer „Zwei-gegen-Eins“-Aktion (11.) schossen die Roosters mit 3:2 in Front. 46 Sekunden vor der ersten Pause war diese Begegnung jedoch schon wieder ausgeglichen: Erneut im Powerplay traf Kenny Agostino zum 3:3 (20.).

Ingolstadts Riley Sheen erzielt den 4:4-Ausgleich

Im zweiten Abschnitt ließen es die Mannschaften etwas ruhiger angehen - zumindest, was das Toreschießen betrifft. Chancen gab es auch weiterhin hüben wie drüben. Doch sowohl Andreas Jenike (Iserlohn) als auch Devin Williams (Ingolstadt) reagierten mehrfach stark. In der 39. Minute musste sich der ERCI-Schlussmann dann aber doch geschlagen geben. Taro Jentzsch hatte im „Slot“ zu viel Zeit und versenkte die Scheibe zur abermaligen IEC-Führung. Kurz nach Wiederbeginn hatten die Panther allerdings die richtige Antwort parat. Sheen konnte alleine auf Jenike zulaufen und ließ sich diese große Chance nicht entgehen - 4:4 (43.). Da Alex Breton im weiteren Verlauf nur die Querlatte traf und Jenike weitere hochkarätige ERCI-Gelegenheiten zunichte machte, ging es in die Verlängerung - und dort hatte Ingolstadt das bessere Ende auf seiner Seite. Agostino nutzte ein Breton-Zuspiel zum 5:4-Siegtreffer.

„Wir haben gewusst, dass es in diesem Stadion immer schwierig zu spielen ist. Dennoch haben wir das Ganze aber ziemlich sauber gelöst und sind glücklich, dass wir den Sieg eingefahren haben“, resümierte der zweifache Panther-Torschütze Kenny Agostino bei MagentaSport.

ERC Ingolstadt: Williams - Preto, Wagner; Breton, Ellis; Bodie, Hüttl - Keating, Pietta, Ph. Krauß; Dunham, Bertrand, Ph. Krauß; Sheen, Stachowiak, Schmölz; Agostino, Powell, Simpson. - Tore: 0:1 Stachowiak (3.), 0:2 Sheen (7./PP), 1:2 Ugbekile (8.), 2:2 Ziegler (9.), 3:2 Cornel (11.), 3:3 Agostino (20./PP), 4:3 Jentzsch (39.), 4:4 Sheen (43.), 4:5 Agostino (64.). - Zuschauer: 4602.