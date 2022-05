Zeitplan der European Championships 2022: Termine, Uhrzeiten und Ablauf

Hier finden Sie den Zeitplan der European Championships 2022 in München: Was sind die Termine und Uhrzeiten bei dem Sportevent?

European Championships 2022 in München: Neun Sportarten, 177 Medaillenentscheidungen und 4700 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa machen die European Championships zum größten Sportspektakel seit Olympia 1972. Im August 2022 verwandelt sich die gesamte Stadt für zehn Tage in ein olympisches Dorf. So gestalten sich Rahmenprogramm, Zeitplan und Termine der European Championships Munich:

European Championships 2022: Termine, Datum und Ablauf

Die European Championships 2022 starten am 11. August 2022. Die letzten Wettkämpfe werden am 21. August 2022 ausgetragen. Die sportlichen Wettbewerbe und das Rahmenprogramm finden im Olympiapark, am Königsplatz, an der Olympia-Regattaanlage und an weiteren Standorten in und um München statt. Das sind die Eckdaten der European Championships im Überblick:

European Championships Munich 2022

Wo: München und Umgebung

und Umgebung Wann: Donnerstag, 11. August 2022 bis Sonntag, 21. August 2022

Zeitplan der European Championships 2022 mit Datum mit Uhrzeit

Die European Championships 2022 warten mit einem umfassenden Programm auf. Neun Sportarten und 18 Disziplinen werden mitunter in mehreren Runden von der Qualifikation bis zum Finale ausgetragen. Den gesamten Zeitplan der einzelnen Sportarten finden Sie auf der Seite der European Championships Munich zum Download. Die wichtigsten Termine jedes Tages finden Sie hier im Kalender:

Datum Disziplin

Uhrzeit Ort 11.08.2022 Klettern: Bouldern & Lead Qualifikation 10 bis 17 Uhr Königsplatz

Bahnradsport : Teamsprint & Mannschaftsverfolgung 16 bis 19.32 Uhr Messe München

BMX Freestyle: Qualifikation 12 bis 20.06 Uhr Olympiapark

Rudern (Vorläufe & Hoffnungsläufe) 9 bis 16.50 Uhr Olympia-Regattaanlage

Turnen: Frauen Qualifikation & Mehrkampf-Finale 10 bis 19.55 Uhr Olympiahalle 12.08.2022 Klettern: Bouldern & Lead Qualifikation 10 bis 17 Uhr Königsplatz

Bahnradsport : Mannschaftsverfolgung, Teamsprint, Scratch-Rennen & Punktfahren Finale 12 bis 14.51 & 16.30 bis 19.07 Uhr Messe München

BMX Freestyle: Parkfinale Frauen 15.15 bis 16.15 Uhr Olympiapark

Rudern: Hoffnungsläufe, Bahnverteilungsrennen, Halbfinals A/B, C-Finale 9 bis 12.55 Uhr Olympia-Regattaanlage

Triathlon : Elite Frauen 17.15 bis 19.24 Uhr Olympiapark

Turnen: Juniorinnen Qualifikation, Team-Finale, Mehrkampf-Finale 10 bis 19.50 Uhr Olympiahalle 13.08.2022 Klettern: Bouldern Finale Männer, Lead Finale Frauen 9 bis 19.09 Uhr Königsplatz

Bahnradsport : Einzelzeitfahren , Einerverfolgung, Ausscheidungsfahren, Scratch-Rennen Finale 10 - 15.15 & 17.30 bis 20.37 Uhr Messe München

BMX Freestyle: Parkfinale Männer 19 bis 20 Uhr Olympiapark

Rudern: B-Finals, Halbfinals A/B & C/D, A-Finals 8.30 bis 14.33 Uhr Olympia-Regattaanlage

Tischtennis : Qualifikation 10 bis 18.50 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle

Triathlon : Elite Männer 16 bis 17.58 Uhr Olympiapark

Turnen: Frauen Team Finale 14 bis 15.40 Uhr Olympiahalle 14.08.2022 Klettern: Bouldern Finale Frauen, Lead Finale Männer 9 bis 19.28 Uhr Königsplatz

Bahnradsport : Punktefahren, Sprint, Ausscheidungsfahren Finals 12.30 bis 14.59 & 17.45 bis 20.48 Uhr Messe München

Radsport: Straßenrennen Männer 10.15 bis 15.30 Uhr Start: Murnau

Rudern: B-Finale, C-Finale, A-Finale 8.50 bis 14.10 Uhr Olympia-Regattaanlage

Tischtennis : Qualifikation, 1. Runde bis Viertelfinale Mixed Doppel 9.30 bis 21 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle

Triathlon : Elite Mixed-Staffel 18 bis 19.30 Uhr Olympiapark

Turnen: Gerätfinals 14.30 bis 17.21 Uhr Olympiahalle 15.08.2022 Beachvolleyball : Gruppenspiele Frauen 17.15 bis 22 Uhr Königsplatz

Klettern: Speed Finale Männer & Frauen 12.30 bis 16.41 Uhr Königsplatz

Leichtathletik : Marathon 10 bis 14.15 Münchner Innenstadt

Leichtathletik: Kugelstoßen Männer & Frauen, 10.000 m Frauen Finals 18.15 bis 22.23 Uhr Olympiastadion

Bahnradsport : Einzelzeitfahren , Sprint, Omnium Finale 12 bis 14.50 & 15.45 bis 19.19 Uhr Messe München

Tischtennis : Mixed Doppel Halbfinale & Finale 9.30 bis 20 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle 16.08.2022 Beachvolleyball Gruppenspiele Männer & Frauen 10 bis 22 Uhr Königsplatz

Leichtathletik : 35 km Gehen 8.30 bis 14.46 Uhr Münchner Innenstadt

Leichtathletik : Weitsprung, Diskuswurf, 5.000, 1.500 & 100 m Finals 18.35 bis 22.26 Uhr Olympiastadion

Bahnradsport : Madison & Keirin Finals 12 bis 15.12 & 16.30 bis 19.11 Uhr Messe München

Tischtennis : 1. Hauptrunde Frauen & Männer Doppel, Qualifikation Frauen & Männer Einzel 9 bis 20 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle 17.08.2022 Beachvolleyball Gruppenspiele Männer & Frauen 10 bis 22 Uhr Königsplatz

Klettern: Bouldern & Lead Finale Frauen 15 bis 17.43 Uhr Königsplatz

Leichtathletik : Stabhochsprung, Dreisprung, Hammerwurf, 400 m, 110 m Hürden Finals 9.35 bis 14.20 & 19.54 bis 22.23 Uhr Olympiastadion

Radsport: Einzelzeitfahren Frauen & Männer 14 bis 15.30 & 17.30 bis 19 Uhr Fürstenfeldbruck

Tischtennis : Frauen & Männer Doppel Achtel- & Viertelfinale 9.30 bis 21.50 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle 18.08.2022 Beachvolleyball : 1. K.o.-Runde Männer & Frauen, Achtelfinale Frauen 10 bis 22 Uhr Königsplatz

Kanu-Rennsport: Tag 1 Vorläufe & Halbfinals 9 bis 16.55 Uhr Olympia-Regattaanlage

Klettern: Bouldern & Lead Finale Männer 15 bis 17.43 Uhr Königsplatz

Leichtathletik : Hochsprung, Hammerwurf, Weitsprung, 1.500 m, 5.000 m, 800 m Siebenkampf Finals 9 bis 13.30 & 20.05 bis 22.23 Uhr Olympiastadion

Tischtennis : Frauen & Männer Doppel Finals 10 bis 19.40 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle

Turnen: Männer Mehrkampf Finale 10 bis 19.56 Uhr Olympiahalle 19.08.2022 Beachvolleyball : Frauen Viertel- & Halbfinale, Männer Achtelfinale 10 bis 20.15 Uhr Königsplatz

Kanu-Rennsport: Tag 2 Vorläufe, Halbfinals, A-Finals 9 bis 17.55 Uhr Olympia-Regattaanlage

Leichtathletik : Diskuswurf, 1.500 m, Dreisprung, 3.000 m Hindernis Finals 10 bis 12 & 20.20 bis 22.23 Uhr Olympiastadion

Mountainbike: Cross-Country Männer 17 bis 18.40 Uhr Olympiapark

Tischtennis : Frauen Einzel Achtel- & Viertelfinale, Männer Einzel 2. Hauptrunde & Achtelfinale 10 bis 20 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle

Turnen: Junioren Qualifikation, Team-Finale & Mehrkampf-Finale 10 bis 20.20 Uhr Olympiahalle 20.08.2022 Beachvolleyball : Frauen Finale & Spiel um Platz 3, Männer Viertelfinale 11.15 bis 20 Uhr Königsplatz

Kanu-Rennsport: Tag 3 Halbfinals, B-Finals & A-Finals 9 bis 18.15 Uhr Olympia-Regattaanlage

Leichtathletik : 20 km Gehen 8.30 bis 11.55 Uhr Münchner Innenstadt

Leichtathletik ; Stabhochsprung, 800 m, Speerwurf, Staffel, 3.000 m Hindernis 20.05 bis 22.23 Uhr Olympiastadion

Mountainbike: Cross-Country Frauen 12 bis 13.40 Uhr Olympiapark

Tischtennis : Frauen Einzel Halbfinale, Männer Einzel Viertelfinale & Halbfinale 10.30 bis 18.35 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle

Turnen: Männer Team-Finale 14.45 bis 17.15 Uhr Olympiahalle 21.08.2022 Beachvolleyball : Halbfinale, Finale & Spiel um Platz 3 Männer 11 bis 19 Uhr Königsplatz

Kanu-Rennsport: Tag 4 B-Finals & A-Finals 9.06 bis 14.31 Uhr Olympia-Regattaanlage

Leichtathletik : Hochsprung, 800 m, Speerwurf, 10.000 m, 100 m Hürden, Staffel Finals 19.05 bis 21.23 Uhr Olympiastadion

Radsport: Straßenrennen Frauen 11.30 bis 15 Uhr Start: Landsberg

Tischtennis : Frauen & Männer Einzel Finals 14.30 bis 16.50 Uhr Rudi-Sedlmayer-Halle

Turnen: Gerätefinals Männer & Junioren 9.45 bis 11.58 & 13.45 bis 17.21 Uhr Olympiahalle

Tickets für die European Championships 2022 sichern

Seien Sie dabei, wenn die Top-Sportlerinnen und -Sportler Europas um den Europameister-Titel in ihrer Disziplin wetteifern. Für die European Championships 2022 gibt es Einzeltickets, Kombitickets und Dauerkarten für die einzelnen Sportarten online zu kaufen. Bei einigen Sportarten ist während der Qualifikations- und Vorläufe freier Eintritt. Hier gibt es mitunter die Möglichkeit, einen Sitzplatz zu reservieren. Einzeltickets der günstigsten Kategorie kosten zwischen 10 und 30 Euro, Premiumtickets können preislich bei bis zu 130 Euro pro Tag liegen. Tickets erhalten Sie auf der Website der European Championships Munich 2022.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch