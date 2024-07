Im Trainingslager des FCA spielt Fußball eine Nebenrolle

Stets liegt dieser Geruch in der Nase. Von verbranntem Gras. Die Kinder hier kennen es nicht anders. Treiben sie Sport, dann stets auf dieser Mischung aus Erde, Staub und Asche, die Schuhe, Socken und Beine mit einer rußigen Schicht überzieht. Den Rasen zu mähen, wäre zu teuer. Es ist Mittwochmorgen in der Cyril Clarke Secondary School in Mbombela. Die Sonne scheint, 28 Grad. Für die Schülerinnen und Schüler in ihren dunkelblauen Uniformen ist es kein Morgen wie jeder andere. Gäste aus Deutschland haben sich angekündigt. Als der Doppeldecker-Bus um kurz nach 10 Uhr ankommt, ist alles vorbereitet, der Spalier aus Kindern aufgebaut. Die Tür öffnet sich, es wird gejubelt und geklatscht.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DFL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis