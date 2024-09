Benefizspiel zwischen dem FC Augsburg und dem SSV Ulm ist ausverkauft

Wer noch keine Karte für das Flut-Benefizspiel des FC Augsburg gegen den SSV Ulm am Donnerstag (17.30 Uhr) in Dinkelscherben hat, braucht gar nicht erst in den 7000-Einwohner-Markt 25 Kilometer westlich von Augsburg zu kommen. Die GW-TEC-Arena ist ausverkauft, es gibt keine Tageskassen, die Verantwortlichen rechnen mit 2.500 Zuschauern. Auf der Tribüne des schmucken Stadions finden rund 450 Zuschauer Platz.

Icon Vergrößern Auch Dinkelscherben war vom Hochwasser massiv betroffen. Foto: Sven Grundmann, dpa Icon Schließen Schließen Auch Dinkelscherben war vom Hochwasser massiv betroffen. Foto: Sven Grundmann, dpa

Anfang Juni hatte ein Rekordhochwasser schwere Verwüstungen in der Region Bayerisch-Schwaben verursacht. Auch Dinkelscherben war schwer betroffen. Die Ticket-Einnahmen werden den Betroffenen in der Region Augsburg und Ulm zugutekommen.

FCA-Trainer Jess Thorup und SSV-Coach Thomas Wöhrle warten noch auf den ersten Punktspiel-Sieg

Die Hilfe für die Flutgeschädigten steht im Vordergrund, doch für die beiden Trainer, Jess Thorup (FC Augsburg) und Thomas Wörle (SSV Ulm), ist der Test eine gute Gelegenheit, nach dem holprigen Saisonstart weiter an der Form ihrer Teams zu arbeiten. Beide Klubs sind noch sieglos. Bundesligist FCA spielte gegen Bremen 2:2 und verlor in Heidenheim 0:4. Zweitliga-Aufsteiger Ulm verlor gegen Kaiserslautern (1:2), Regensburg (0:1) und Düsseldorf (1:2) und spielte zuletzt 0:0 in Paderborn.

FCA stellt zwölf Spieler ab, der SSV Ulm zwei

Allerdings muss FCA-Trainer Jess Thorup auf zwölf Nationalspieler verzichten. Zum Einsatz kommen wird aber wohl Last-Minute-Neuzugang Alexis Claude-Maurice. Der 26-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt beim OGC Nizza unter Vertrag und unterschrieb beim FCA bis 2027.

Icon Vergrößern Ein nachdenklicher Jess Thorup. Foto: Harry Langer, dpa Icon Schließen Schließen Ein nachdenklicher Jess Thorup. Foto: Harry Langer, dpa

Beim SSV Ulm muss Trainer Wörle auf die beiden Neuverpflichtungen Luka Hyryläinen (U21 Finnland) und Aleksandar Kahvic (U21 Bosnien-Herzegowina) verzichten.