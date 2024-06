FC Augsburg

vor 33 Min.

Dritte Baumpflanzaktion des FCA – Bundesliga-Profis und Fans packen mit an

Plus Der FCA-Wald soll Spieler und Fans mit dem Umweltschutz verbinden, nun wurde wieder nachgepflanzt. Die FCA-Führung zeigt sich zufrieden.

Von Mattis Junker

„Gemeinsam aktiv für Umwelt und Region“ – unter diesem Motto packten die FCA-Profis Felix Uduokhai, Ruben Vargas, Patric Pfeiffer, Mads Pedersen sowie FCA-Trainer Jess Thorup und Geschäftsführer Michael Ströll am vergangenen Dienstag bei der Baumpflanzaktion des FC Augsburgs kräftig mit an. Zusammen mit einer Gruppe aus Vereinsmitgliedern, Fans, Vertretern von Fanklubs, Gremienvertretern, aber auch dem FCA-Nachwuchs und der Frauen- und Mädchenabteilung pflanzten sie verschiedene Setzlinge in den Waldboden.

Seit zwei Jahren forstet der FC Augsburg in Kooperation mit der Stadt Augsburg und der Forstverwaltung Augsburg im Rahmen der städtischen Klimaschutzmaßnahmen ein Waldstück auf. Zum dritten Mal wurden nun zum Abschluss der Aktionen rund um die „Grüne Woche“ Bäume für den FCA-Wald gesetzt, der sich unweit der WWK-Arena zwischen Wertach und Singold befindet.

