FCA-Trainer Jess Thorup hat wohl umsonst mit Ermedin Demirovic geplant

Wenn in dieser Phase der Sommer-Transferperiode ein Spieler einer Mannschaft beim Training fehlt, dann beginnen gleich die Spekulationen. Ist er überhaupt noch da, oder schon auf dem Weg zu einem anderen Verein? Auch beim FC Augsburg griffen am Freitagvormittag diese Automatismen unter den rund 30 Trainingsgästen. Felix Uduokhai und Irvin Cardona waren zunächst neben den bekannten Reha-Patienten nicht zu sehen. Potenzielle Transferkandidaten. Uduokhai hat seine Wechselabsichten hinterlegt, soll mit Besiktas Istanbul flirten und der FCA würde Cardona bei einem lukrativen Angebot wohl auch keine Steine in den Weg legen.

