FC Augsburg

Finn Dahmen: Das ist die neue Nummer eins des FCA

Plus Mit Finn Dahmen möchte der FC Augsburg die Dauerbaustelle im Tor schließen. Nach Jahren als Ersatztorhüter erhofft sich der 25-Jährige den entscheidenden Karriereschub.

Von Johannes Graf

Was auch immer die Dortmunder an diesem Nachmittag im Mai anstellten, Finn Dahmen verstellte dem Ball den Weg ins Tor. Selbst einen Elfmeter parierte der Torhüter des FSV Mainz 05. Zwar musste der 25-Jährige beim Unentschieden zwei Bälle passieren lassen, doch durch seine Aneinanderreihung von Glanztaten verhinderte er die Dortmunder Meisterschaft. In dieser Galavorstellung Dahmens durften sich die Verantwortlichen des FC Augsburg bestätigt fühlen, die richtige Wahl getroffen zu haben. Dahmen soll jene Baustelle schließen, die mit dem Weggang von Marwin Hitz vor fünf Jahren eröffnet worden war. Giefer, Luthe, Koubek, zuletzt Gikiewicz werkelten, letztlich kamen sie nicht über den Status eines Teilzeitarbeiters hinaus.

Jahrelang hat Dahmen darauf hingearbeitet, Stammtorhüter in der Fußball-Bundesliga zu werden. Seine Heimat hat er dafür verlassen. Geboren ist er in Wiesbaden, aufgewachsen in Bierstadt, einem Vorort der hessischen Landeshauptstadt. Über die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt gelangte er zu den Mainzern. 15 Jahre blieb Dahmen dort. Stets begleitet von der Hoffnung, einmal als Mainzer Bundesliga-Stammkraft zwischen den Pfosten zu wirken. Eigenwerbung betrieb er mit dem U21-Europameistertitel 2021.

