Jess Thorup: „Jeder muss Verantwortung übernehmen“

Jess Thorup will alle Vorteile nutzen. Beim vergangenen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach war der Rasen in der Augsburger Arena in einem schlechten Zustand. Seitdem wurde viel am Untergrund gearbeitet. Deutlich besser sei der Platz jetzt, sagte der Trainer am Donnerstag. Damit sich seine Spieler am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund bestens vorbereitet fühlen, wird das Abschlusstraining des FC Augsburg am Freitag im Stadion stattfinden.

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis