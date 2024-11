Diese Nationalspieler des FCA sind bei Länderspielen unterwegs

Die Trainingsgruppe ist anders als gewohnt. Nicht unbedingt deutlich kleiner, aber mit vielen jungen Spielern ergänzt. In der Fußball-Bundesliga finden an diesem Wochenende keine Spiele statt, da die Nationalmannschaften unter anderem in der Nations League gefordert sind. Entsprechend sind viele Akteure auf Reisen - auch beim FC Augsburg.

In dieser Woche fehlen viele Schlüsselspieler. Akteure, die das Augsburger Auftreten stark beeinflussen können. Wie etwa Torwart Nediljko Labrovic, der eine deutliche Steigerung zuletzt gezeigt hat. Vor allem sein Auftreten bei hohen Flanken gefällt Trainer Jess Thorup immer besser. Genau deswegen hatte er sich im Sommer für die Verpflichtung des Kroaten entschieden. Weil er alleine durch seine Statur in Sachen Strafraumbeherrschung Vorteile gegenüber Konkurrent Finn Dahmen hat. Zunächst aber hatte Labrovic das nicht gezeigt. Seit dem Sieg gegen Mönchengladbach aber hat auch er sich deutlich verbessert.

Die Griechen sind noch ungeschlagen

Labrovic trifft ebenso wie sein Landsmann Kristijan Jakic mit Kroatien in der Nations League am Freitag auf Schottland, am Montag steht das Heimspiel gegen Portugal an. Labrovic sollte gute Chancen haben, in der Startelf zu stehen. Jakic dagegen dürfte sich zunächst eher auf der Bank wiederfinden.

Dimitris Giannoulis bekommt es mit den Griechen in der Nations League am Donnerstag mit England zu tun, am Sonntag steht die Partie in Finnland auf dem Programm. Die Griechen spielen in Liga B und haben bislang alle vier Partien gewonnen. Auch recht rund läuft es bislang für den Kosovo in Liga C. Neun Punkte hat das Team um den Augsburger Elvis Rexhbecaj bislang gesammelt. Am Freitag steht die Partie in Rumänien an, am Montag folgt das Heimspiel gegen Litauen.

Matsima spielt mit Frankreichs U21 gegen Deutschland

In der Qualifikation zum Afrika-Cup treffen am Donnerstag zwei Augsburger Profis direkt aufeinander. Steve Mounié empfängt mit dem Benin Frank Onyeka und Nigeria. Für Benin geht es am Montag mit der Partie in Libyen weiter. Nigeria muss am Montag zu Hause gegen Ruanda antreten. In der Runde zuvor gab es viel Ärger um die geplante Partie Nigerias in Libyen. Da der Flug der Mannschaft umgeleitet worden war und auf dem Ersatzflughafen keine Empfangsdelegation zum Abholen bereits stand, reisten die Nigerianer nach langer Wartezeit ohne Essen und Getränke wieder zurück. Mittlerweile wurde die Partie mit 3:0 für Nigeria gewertet.

Ebenfalls in der Qualifikation zum Afrika-Cup muss Samuel Essende mit dem Kongo ran. Es warten die Partien gegen Äthiopien und in Guinea. Chrislain Matsima trifft mit der französischen U21 in der EM-Qualifikation auf Italien (Freitag) und Deutschland (Dienstag). Mert Kömür bestreitet mit der deutschen U20 Testspiele gegen England (Freitag) und die Türkei (Dienstag). Und auf Noahkai Banks warten mit der U20 der USA Testpartien gegen Südkorea (Samstag) und Frankreich (Montag).