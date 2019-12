vor 36 Min.

Defekter Pizzaofen: Feuerwehr rückt zur WWK Arena aus

Knapp fünf Stunden vor Beginn des Spiels gegen Fortuna Düsseldorf ging es im Stadion des FCA heiß her. Grund war ein technischer Defekt im Umgriff der WWK-Arena.

Normalerweise geht es nur auf dem Rasen des FC Augsburg heiß her - so zum Beispiel am Dienstagabend gegen Fortuna Düsseldorf. Knapp fünf Stunden vor Beginn des Bundesligaspiels gab es aber schon einen kleinen Aufreger. Wie die Augsburger Polizei auf Nachfrage mitteilte, schlug um 15.44 Uhr ein automatischer Brandmelder an.

Die Feuerwehr, die daraufhin zum Stadion ausrücken musste, konnte aber kurz darauf Entwarnung geben: Ein defekter Pizzaofen war der Grund für die Rauchentwicklung gewesen. Das Gerät war um Umgriff des Stadions postiert gewesen. Der Pizzaofen wurde nach wenigen Minuten von der Feuerwehr gelöscht. Eine Gefahr für die wenigen Personen, die zu diesem Zeitpunkt im Stadion waren, bestand laut Polizei nicht - auch eine Evakuierung der WWK-Arena sei nicht notwendig gewesen. (eisl)

