Die FCA-Mitglieder sagen Ja zum Kurs von Klaus Hofmann

Plus Bei der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg fallen die Kandidaten der aktiven Fanszene bei der Wahl zum Aufsichtsrat durch. Die Fans scheitert auch mit Anträgen.

Von Robert Götz

Es war am Dienstag kurz nach 21.30 Uhr als Mario Raffaele seine Niederlage in der nächtlichen WWK-Arena eingestand. „Es war eine klare Entscheidung der Mitglieder, die es zu respektieren gibt“, sagte der 34-Jährige. Er ist seit vielen Jahren einer der führenden Köpfe in der aktiven Fan-Szene des FC Augsburg und stellte sich jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zur Wahl in den Aufsichtsrat. Doch genauso wie der zweite Kandidat der Fan-Szene, Alexander Süßmair, fiel er durch.

