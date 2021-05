FC Augsburg

06.05.2021

Gregor Kobels Karriereweg: Über den FCA zum BVB?

Plus In Stuttgart hat sich Gregor Kobel zu einer Erstliga-Stammkraft entwickelt. Nun soll der BVB an ihm interessiert sein. Sein Einsatz gegen seinen Ex-Klub FCA ist fraglich.

Von Johannes Graf

Eine bessere Bewerbung hätte Gregor Kobel kaum abgeben können. Lediglich den herausragenden Fähigkeiten des Torhüters war zu verdanken, dass der VfB Stuttgart Mitte April in der Begegnung mit Borussia Dortmund nicht unterging, sondern lediglich 2:3 verlor. Kobel hatte in dieser Bundesligapartie mit Reaktionen beeindruckt, zu denen nur wenige Torhüter fähig sind. Seitdem halten sich die Gerüchte hartnäckig, der Stuttgarter Schlussmann mit den tausend Armen könnte im Sommer den Verlockungen aus Dortmund erliegen.

