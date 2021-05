FC Augsburg

vor 48 Min.

Plötzlich Held: Reece Oxford straft seine Kritiker

Feiern am Stadionbalkon: Reece Oxford vom FC Augsburg wirft den Fans seine Schuhe als Souvenir zu.

Plus Nach dem unglücklichen Auftritt in Stuttgart legt der Abwehrspieler des FC Augsburg einen starken Auftritt gegen Bremen hin. Trainer Markus Weinzierl hatte vorher gezögert.

Von Johannes Graf

Um ihre Mannschaft zu unterstützen, hatten Anhänger des FC Augsburg Plakate und Banner auf den Rängen der Arena gespannt. Unter anderem stand auf einem „We believe in you, Reece“. Abwehrspieler Reece Oxford war Adressat dieser aufbauenden Botschaft. Ob es nun dieser Schriftzug war, die Ansprache des Trainers oder die Motivation, es allen beweisen zu wollen. Jedenfalls zeigte der Engländer, der ob seiner bisherigen Auftritte stets kritisch beurteilt wird, sein bestes Spiel im Trikot des FC Augsburg. Plötzlich war der oft Gescholtene einer der Helden, die den FCA mit einem 2:0 (0:0) gegen Werder Bremen zum Klassenerhalt geführt hatten.

Themen folgen