Trainer Markus Weinzierl leistet Aufbauhilfe für Reece Oxford

FCA-Abwehrspieler Reece Oxford agiert bei beiden Toren des VfB Stuttgart unglücklich. Gegen Werder Bremen dürfte der 22-jährige Engländer dennoch zum Einsatz kommen.

Einige Spieler des FC Augsburg saßen auf dem Rasen. Unter ihnen Reece Oxford. Verloren hatten die Augsburger alle, 1:2 gegen den VfB Stuttgart, aber Oxford hatte ein wenig mehr verloren als der Rest. Bei beiden Gegentreffern hatte der Abwehrspieler eine unglückliche Figur abgegeben. In der Entstehung des 0:1 sprang er Mitspieler Rani Khedira über den Haufen und sorgte unfreiwillig für Unordnung in der eigenen Abwehr. Und vor dem 1:2 machte er keinerlei Anstalten den Ball vor dem einnickbereiten Sasa Kalajdzic zu klären. Statt hochzuspringen, verharrte er wie angewurzelt am Boden.

In seiner Analyse verwies Florian Niederlechner auf etliche vergebene Torchancen, vordergründig Marco Richter hatte mehrmals Treffer auf dem Fuß. Niederlechner ärgerte sich allerdings ebenso über das Abwehrverhalten seiner Mitspieler, speziell über das von Oxford vor dem zweiten Gegentor. „Reece weiß, dass er hochgehen muss. Vielleicht hat er abgeschaltet. Das ist viel zu schlecht verteidigt. Da muss man ganz ehrlich sein, die Kritik muss man akzeptieren. Er wird es nicht anders sehen“, sagte Niederlechner.

FC Augsburg verteidigt zu schwach: Markus Weinzierl stärkt Reece Oxford trotzdem

Während der Angreifer in der ihm eigenen Art Ross und Reiter nannte, formulierten Trainer Markus Weinzierl und Stürmer André Hahn ihre Kritik weitaus allgemeiner. „Wir sind bei den Gegentoren in unsere alten Muster verfallen. Das geht zu leicht“, sagte Hahn.

Einmal mehr zeigte sich, wo ein großes Problem in dieser Spielzeit liegt: im Verteidigen des eigenen Strafraums. Kein anderes Team kassiert so viele Treffer in unmittelbarer Nähe des Tores. Was Weinzierl zunächst mit „Weil Fehler passieren, passieren Tore“ zusammenfasste, beschrieb er dann näher: „Wir haben schlecht verteidigt und stehen in Überzahl zu weit vom Gegenspieler weg.“ Von Schuldzuweisungen sah der Trainer ab, wohl wissend, dass er in der Schlussphase auf jeden Spieler, vor allem auch Reece Oxford angewiesen sein wird.

Im Januar 2019 wechselte der englische Innenverteidiger auf Leihbasis von Westham United zum FCA. Die Bundesliga kannte Oxford bereits von seiner einjährigen Leihe zu Borussia Mönchengladbach während der Saison 2017/18. In seiner halbjährigen Leihe beim FCA überzeugte der Abwehrspieler selten, dennoch verpflichtete ihn der Bundesligist im Sommer 2019 für zwei Millionen Euro. Während sich Oxfords Einsatzzeiten in den ersten Spielzeiten in Grenzen hielten, stand er in der laufenden Runde 22-mal auf dem Platz. Elfmal in der Startelf, unter anderem gegen den VfB Stuttgart.

FCA-Stammspieler Felix Uduokhai am Sprunggelenk operiert: Er fehlt bis Saisonende

Oxford lief auf, weil der etatmäßige Nebenmann von Jeffrey Gouweleeuw verletzt fehlte. Felix Uduokhai ist inzwischen erfolgreich am Sprunggelenk operiert worden, wird aber im Endspurt der Liga nicht mehr zum Einsatz kommen. In den verbliebenen Spielen gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) und Meister Bayern München stehen Weinzierl somit vier Spieler für die zweite Innenverteidigerposition neben Gouweleeuw zur Verfügung: Oxford, Marek Suchy sowie die defensiven Mittelfeldspieler Tobias Strobl und Rani Khedira.

Nach Spielschluss baute Weinzierl Oxford sogleich auf dem Rasen auf und spendete Trost. In der Pressekonferenz kommentierte der Trainer: „Reece hat lange Zeit nicht gespielt, dafür war es wirklich gut.“ Ganz richtig lag Weinzierl damit nicht, Oxford hatte vor der Partie in Stuttgart zwei komplette Spiele und eine Halbzeit absolviert gehabt. Was Weinzierl bezwecken wollte, war indes klar: Oxford stärken.

Und auch Niederlechner leistete am Ende seiner Ausführungen Aufbauhilfe, als er Richtung Oxford sagte: „Ich bin sicher, er wird es nächste Woche besser machen.“

