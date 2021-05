FC Augsburg

09:49 Uhr

Vor dem FCA-Spiel gegen Stuttgart lohnt sich der Blick zurück

Plus Vor zwei Jahren hat der FC Augsburg mit 6:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Damals war Markus Weinzierl auch als Trainer dabei, allerdings noch beim VfB.

Von Marco Scheinhof

Mit einem Rückblick möchte sich Markus Weinzierl eigentlich nicht aufhalten. „Das bringt alles nichts“, sagte der neue Trainer des FC Augsburg am Donnerstag. Für ihn zähle das Hier und Jetzt, die Aktualität. Und die sieht eine Auswärtspartie am Freitag (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart vor. „Für uns zählt nur der Freitag“, so Weinzierl. Schließlich müssen die Augsburger mit ihrem neuen Trainer im Kampf gegen den Abstieg noch punkten. Vor gut einer Woche hatte Weinzierl Heiko Herrlich als Cheftrainer abgelöst. Die Verantwortlichen sahen das Ziel Klassenerhalt in Gefahr.

