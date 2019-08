vor 2 Min.

FCA verleiht Nachwuchsspieler Romario Roesch nach Holland

Der FCA verleiht Romario Roesch für die Saison 2019/20 an Roda Kerkrade.

Romario Roesch wird in der kommenden Saison für den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade spielen. Das gab der FC Augsburg nun bekannt.

Eine nennenswerte sportliche Perspektive besaß Romario Roesch beim FC Augsburg zuletzt nicht mehr - am Tiroler Trainingslager hatte der 20-Jährige gar nicht mehr teilgenommen. Stattdessen lief der Offensivspieler für die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern auf.

Nun gab der FCA bekannt, dass der gebürtige Ulmer in der kommenden Saison an Roda JC Kerkrade verliehen wird. Beim niederländischen Zweitligisten soll der 20-jährige Nachwuchsmann Spielpraxis sammeln. Die Leihe ist auf ein Jahr befrristet. Der langjährige Erstligist Roda Kerkrade war vor zwei Jahren aus der ersten niederländischen Liga abgestiegen.

Roesch erhielt im Sommer 2018 einen Profi-Vertrag beim FC Augsburg

Roesch kam 2013 vom SSV Ulm zum FCA und durchlief seitdem alle Nachwuchsmannschaften. Im Sommer 2018 erhielt er beim FCA einen Profi-Vertrag bis 2021 und trainierte seitdem mit der Profi-Mannschaft mit. Auf einen Einsatz in der Bundesliga wartet er bislang vergebens . Stattdessen kommt er auf 28 Spiele in der Regionalliga Bayern, in denen ihm drei Tore und drei Vorlagen gelangen.

FCA-Manager Stefan Reuter erhofft sich von dem Leihgeschäft einen Entwicklungsschritt

Der offensive Mittelfeldspieler wird in der Pressemitteilung des Klubs wie folgt zitiert: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Kerkrade. Ich bin sicher, dass mich das Jahr im Ausland sowohl sportlich als auch menschlich enorm weiterbringen wird." FCA-Manager Stefan Reuter erhofft sich von dem Leihgeschäft ebenfalls einen Entwicklungsschritt für Roesch: "Die niederländische erste und zweite Liga ist bekannt dafür, dass sich junge Spieler weiterentwickeln können. Daher ist dieser Schritt für Romario und uns sinnvoll." Für die Zeit in den Niederanden wünscht Reuter dem Nachwuchsprofi "alles Gute". (eisl)

