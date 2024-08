Engels-Transfer bringt Wahnsinns-Rendite für den FC Augsburg

Wenn man die Entwicklungen des Donnerstagnachmittags sieht, dann hätte man die Zeichen beim Vormittagstraining des FC Augsburg schon so deuten können, dass der Wechsel von Arne Engels zu Celtic Glasgow kurz bevorsteht. Denn als FCA-Trainer Jess Thorup Spielformen im 11:11 auf verschiedene Spielfeldgrößen üben ließ, da war Engels in der Elf, die am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim beginnen könnte, nicht mehr zu finden.

Robert Götz