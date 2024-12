Ein Augsburger Sportjahr mit Höhen und Tiefen

Januar

Der FCA startet als Tabellen-Zwölfter nach der Weihnachtspause mit 18 Punkten in den 17. Spieltag und gewinnt gleich 2:1 bei Borussia Mönchengladbach. – Triathlet Lukas Stahl geht als Profi ins neue Jahr. – Radprofi Marco Brenner wechselt zum Schweizer Zweitdivisionär Tudor Pro Cycling Team. – Der FCA verliert gegen Bayer Leverkusen in der WWK-Arena erst in der Nachspielzeit mit 0:1. Das besondere Auswärtsjahr von Bayer beginnt. – Tina Rupprecht wird Box-Weltmeisterin im Atom-Gewicht. Es soll aber noch besser kommen. –