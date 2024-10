Mit Herz und Ohren dabei: Wie ein blindes Paar den FCA-Triumph hautnah erlebt

„Nein, so etwas geht nicht“, sagt Gertrud Kapfer. Die Sitze in Reihe 13 im Block C in der WWK-Arena sind voll mit Taubendreck. Zusammen mit ihrem Mann Claus begleitet sie ihren Bruder Toni Lindenmair und dessen Frau Marianne zum Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Kapfer holt aus der Toilette Tücher und wischt die roten Klappstühle ab. Toni und Marianne Lindenmair hätten den Vogelkot nicht bemerkt. Der 68-Jährige ist blind, seine 70-jährige Frau hat noch ein Sehvermögen von rund drei Prozent.

