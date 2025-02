Wie FCA-Stürmer Samuel Essende mit Torflaute und Konkurrenzsituation umgeht

Am Dienstagabend stand für FCA-Stürmer Samuel Essende eine neue Erfahrung an. Bei der „Casino Night“, die der FC Augsburg in jeder Saison veranstaltet, waren Sponsoren und Partner des Vereins aufgerufen, für den guten Zweck zu zocken. Alle Einnahmen, die am Pokertisch und beim Roulette erzielt wurden, kamen dem Nachwuchs des Klubs zugute. Auch die Spieler konnten ihr Glück versuchen. Essende war bislang noch nie in einem Casino: „Freunde von mir machen das öfter, ich war da bislang nie dabei.“ Mit einem Lächeln fügt er an: „Ich mache keine Glücksspiele. Denn ich habe Angst: Wenn ich zu viel Glück habe, riskiere ich auch zu viel.“

