Demirovic-Transfer zum VfB im Eiltempo – 21 Millionen im Spiel!

Geht es jetzt doch schnell mit dem Wechsel von Ermedin Demirovic vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart?

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll mit Hund in Stuttgart

Ermedin Demirovic hatte heute die vormittägliche Übungseinheit des FCA vor dem ersten Testspiel am Samstag (14 Uhr/Rosenaustadion) gegen den TSV Schwaben Augsburg gerade erst absolviert, da marschierte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll rund 160 Kilometer nordwestlich mit seinem Golden-Retriever-Hund in die VfB-Geschäftsstelle.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll verhandelt vor Ort mit dem VfB. Foto: Ulrich Wagner

Sicher nicht, um sich mit den VfB-Oberen Alexander Wehrle (VfB-Vorstand) und Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand) über die richtige Hundeerziehung oder Hundenahrung auszutauschen, sondern um vielleicht den Transferpoker um den FCA-Stürmer schon vor dem Wochenende unter Dach und Fach zu beenden. Wie die Bild erfahren haben will, soll der Deal nach rund 90 Minuten abgeschlossen worden sein. Allerdings müssten jetzt noch die VfB-Gremien zustimmen.

FCA-Trainer Jess Thorup plant mit Demirovic gegen den TSV Schwaben Augsburg

FCA-Trainer Jess Thorup ging am Freitagmittag noch davon aus, dass Demirovic gegen den Regionalligaaufsteiger im Rosenaustadion zur Verfügung steht. „Demi wird morgen eine Halbzeit spielen“, stellte der Däne unmissverständlich fest. „Dürfte er nicht spielen, hätte mir das der Verein sagen müssen, aber wir haben das alles abgesprochen.“ Aber der 54-jährige Trainer ist schon lange genug im Geschäft, um in solchen Phasen der Transferperiode mit allem zu rechnen. Darum fügte er auch noch an: „Solange er hier ist, trainiert er, spielt er und ist unser Kapitän.“

Jackpot für den FC Augsburg?

Vielleicht ist Demirovic das in Kürze aber nicht mehr. Denn Michael Ströll scheint dem FCA wieder einmal einen Jackpot zu sichern. Denn der VfB soll sich dem Vernehmen nach noch einmal auf den FCA zubewegt haben. So soll jetzt eine Ablösesumme von 21 Millionen Euro plus eventuelle Boni im Raum stehen. Ursprünglich hatte der VfB nur 16 Millionen Euro geboten, dann auf 19,5 Millionen Euro erhöht und scheint jetzt noch einmal auf den FCA zugegangen zu sein. Aber auch der hat sich von seiner Maximal-Forderung von 25 Millionen Euro Richtung VfB zubewegt. Doch Ströll war wohl von Anfang klar, dass dieser Betrag nicht zu erreichen war.

VfB: Demirovic-Wechsel unabhängig von Guirassy-Hängepartie

Der VfB Stuttgart, der sich schon länger mit Demirovic selbst einig ist, will anscheinend jetzt schnell Nägel mit Köpfen machen, da die feste Weiterverpflichtung von Stürmer Deniz Undav nach seiner Leihe von Brighton noch in der Schwebe ist. Auch der schon fix geglaubte Wechsel von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund könnte auf der Zielgraden noch scheitern, da der Guineer durch den ersten Medizincheck fiel. Wie verschiedene Medien berichten, soll sich Guirassy jetzt in Paris mit einem Privattrainer fit halten. Dortmund, das Guirassy immer noch verpflichten will, will erst noch eine zweite Meinung einholen. Da Guirassy seine Ausstiegsklausel aktiviert hat, ist die Ablösesumme auf 18 Millionen Euro festgelegt. Der VfB will aber unabhängig vom Guirassy-Transfer Demirovic von Augsburg nach Stuttgart holen. Am liebsten noch vor dem Wochenende.