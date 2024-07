Diese Aufgaben warten in den nächsten Wochen auf Trainer Thorup

Mit derart sommerlichen Temperaturen hatte Michael Ströll offensichtlich nicht gerechnet. Als er jeden der rund 60 Fans am Metallzaun einzeln, per Handschlag begrüßt, trägt der Geschäftsführer des FC Augsburg über dem Hemd einen marineblauen Wollpullover. Dass Ströll Nähe zu den Fans sucht, kommt gut an. Ein Bub möchte sogar ein Autogramm. „Soll ich wirklich?“, fragt Ströll. Ja, er soll. Der FCA gibt sich nahbar. Ströll ist eine Konstante. Ebenso Sportdirektor Marinko Jurendic und Trainer Jess Thorup. Ferner müssen sich die Fans an allerhand Neues gewöhnen. Als der Fußball-Bundesligist am Montagvormittag seinen Trainingsauftakt hat, kommt dies in gewisser Weise einem Neuanfang gleich.

In den vergangenen Wochen haben die Verantwortlichen personelle Weichen gestellt. Haben sich mit Spielern verstärkt, die Lücken füllen sollen, die es bislang nicht gibt. Die es aber in Bälde geben wird. Er sei sehr zufrieden, meint Thorup, während er in die Sonne blinzelt. Der Verein sei ins Risiko gegangen. Was der Däne damit meint: Der FCA hat bislang für seine sechs Neuzugänge rund 15 Millionen Euro ausgegeben, hat jedoch selbst mit Ausnahme von Sven Michel (300.000 Euro) kaum Transfererlöse generiert. In Kürze soll sich das ändern. Ob Ermedin Demirovic zum VfB Stuttgart wechseln wird, ist längst nicht mehr die Frage. Spannender ist der Zeitpunkt. Den wiederum kann Ströll entscheidend beeinflussen. Bislang hat ihm das Angebot der Stuttgarter nicht zugesagt, Demirovic soll mindestens 20 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Fährt Ruben Vargas mit dem FC Augsburg ins Trainingslager nach Südafrika?

Am Montag steht Demirovic auf dem Rasen nahe der Arena. Scherzt mit seinen Kollegen, lauscht den Worten Thorups. Neben Demirovic gelten Innenverteidiger Felix Uduokhai und der noch abwesende EM-Fahrer Ruben Vargas als nahende Abgänge. Ob der Schweizer nochmals zum FCA zurückkehren und mit ins Trainingslager nach Südafrika (18. bis 28. Juli) reisen wird, das lässt sich bislang nicht beantworten. Vargas hat als EM-Fahrer jetzt Urlaub. Im Winter hatte er einen Wechsel zum AC Florenz abgelehnt, jetzt möchte er den FCA verlassen. Uduokhai wird mit dem türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul in Verbindung gebracht, Gespräche laufen.

Thorup geht pragmatisch an die Sache heran. Ihm obliegt die Aufgabe, die Mannschaft in den kommenden Wochen auf die Pflichtspielsaison vorzubereiten. Dass sich der Kader bis Ende August stetig verändern wird, ist dem erfahrenen Coach bewusst. Der 54-Jährige mutmaßt, es werde täglich neue Gerüchte geben. „Für mich geht es um die Spieler, die jetzt hier sind. Diese drei Genannten haben im letzten Jahr viel für die Mannschaft gemacht. Solange sie hier sind, sind sie in meinen Planungen“, betonte der Däne. „Im Moment ist mein Fokus aber nur auf den sechs Wochen Vorbereitungen und den Spielern, die hier sind. Wer Ende August hier ist, müssen wir sehen.“

Dijon Beljo vor Leihe zu Rapid Wien

Am Montag stehen 24 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Rasen. Unter den Spielern weilen die Neuzugänge Torhüter Nediljko Labrovic (HNK Rijeka), Samuel Essende (FC Vizela), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg), Yusuf Kabadayi (FC Bayern München) und Steve Mounié (Stade Brest 29). Nicht auf dem Platz sind neben Spielern, die sich von Verletzungen erholen (Dahmen, Gumny), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) und Dijon Beljo. Letzterer steht unmittelbar vor einem Wechsel zum österreichischen Traditionsklub Rapid Wien. Am Montag sollte der kroatische Angreifer den obligatorischen Medizincheck absolvieren, am Dienstag wird die Leihe wohl finalisiert.

Labrovic und die beiden anderen Schlussmänner, Daniel Klein und Tobias Jäger, werden von Torwarttrainer Marco Langner instruiert. Auch der 55-Jährige ist neu. Denn nicht nur das Gesicht der Mannschaft hat sich verändert, zugleich das des Trainerteams. Co-Trainer Jonas Scheuermann (Brighton & Hove Albion) und Torwarttrainer Marco Kostmann haben den FCA verlassen, der bisherige Standardtrainer Lars Knudsen, der während der EM zum dänischen Tross zählte, steigt zum Co-Trainer auf. Mit Thorup, Knudsen und dem zweiten Assistenten Jacob Friis setzt sich das Trainerteam nun komplett aus Dänen zusammen.

Erholt wirkt Thorup. Seine Gesichtsfarbe verrät, dass der 54-Jährige in den vergangenen Wochen reichlich Sonne getankt hat. Der Akku ist voll, die Vorfreude groß. „Ich habe mich gut erholt“, betont der FCA-Trainer nach der Trainingseinheit und scherzt, dass auch seine Frau Brigitte nichts dagegen habe, dass ihr Mann nun wieder auf dem Grün seiner Arbeit nachgeht. „Ich habe viel Lust auf Fußball“, sagt Thorup noch, ehe er sich aufs Rad schwingt und Richtung Arena fährt.