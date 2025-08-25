Glatte Eins für einen Innenverteidiger – und zweimal eine Vier

Ich halte mich kurz, aber Massengo mit dem Spiel was er abgeliefert hat und dem Potenzial und Verstärkung was wir mit Ihm in der neuen Saison bekommen haben, eine 4 zu geben ist schon fast peinlich. Top Ergebniss, Top eingestellt bei einem Top Gegner. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich weiss, Sie argumentieren es mit dem Blackout der im übrigen ( glücklicherweise ) keine Folge hatte. Haben Sie sein Dynamik, sein Spiel mit und gegen den Ball, seine Bilanz auch in die Benotung einfließen lassen? Ich glaube nicht..... PS : schauem Sie sich gerne auch mal die Benotungen Ihrer ( Bild ) Kollegen mal an. Gerade im Bezug auf Massengo... im übrigen kann ich auch nicht die Beurteilung und Benotung von Tietz nachvollziehen. Eine 4 weil er kein geeigneter Konterspieler ist. 1. Ist das das Kriterium ? 2. Haben Sie grundsätzlich Kontersituationen seit seiner Einwechslung wahrgenommen? Ich nicht. Viele Grüße