Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Einzelkritik für den FC Augsburg: Noten für jede Spielerleistung gegen Freiburg

FCA-Einzelkritik

Glatte Eins für einen Innenverteidiger – und zweimal eine Vier

Chrislain Matsima erzielt für den FC Augsburg beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg nicht nur das 2:0, sondern verhindert mit dem Kopf den Anschlusstreffer. Die Spielernoten der FCA-Profis in der Einzelkritik.
Von Robert Götz
|
    • |
    • |
    • |
    Chrislain Matsima bedankt sich nach seinem Treffer auf seine Art bei einer höheren Instanz.
    Chrislain Matsima bedankt sich nach seinem Treffer auf seine Art bei einer höheren Instanz. Foto: Steven Mohr, Jan Huebner

    Finn Dahmen Der Torhüter zeigte in Freiburg, warum er in der vergangenen Saison in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gerückt ist. Er war ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Dass er seine Stärken im direkten Duell mit dem Stürmer hat, bewies er in der 39. Minute gegen Lucas Höler; dass er auf der Linie gute Reflexe hat, konnte er ein paar Mal beweisen und auch bei den hohen Bällen wackelte er dieses Mal nicht. Das einzige Haar in der Suppe: eventuell hätte er Han-Noah Massengo in der 17. Minute einfach nicht den Ball geben dürfen. Note 2,0

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Zoran Jovanovic

    Ich halte mich kurz, aber Massengo mit dem Spiel was er abgeliefert hat und dem Potenzial und Verstärkung was wir mit Ihm in der neuen Saison bekommen haben, eine 4 zu geben ist schon fast peinlich. Top Ergebniss, Top eingestellt bei einem Top Gegner. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich weiss, Sie argumentieren es mit dem Blackout der im übrigen ( glücklicherweise ) keine Folge hatte. Haben Sie sein Dynamik, sein Spiel mit und gegen den Ball, seine Bilanz auch in die Benotung einfließen lassen? Ich glaube nicht..... PS : schauem Sie sich gerne auch mal die Benotungen Ihrer ( Bild ) Kollegen mal an. Gerade im Bezug auf Massengo... im übrigen kann ich auch nicht die Beurteilung und Benotung von Tietz nachvollziehen. Eine 4 weil er kein geeigneter Konterspieler ist. 1. Ist das das Kriterium ? 2. Haben Sie grundsätzlich Kontersituationen seit seiner Einwechslung wahrgenommen? Ich nicht. Viele Grüße

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden