Glatte Eins für einen Innenverteidiger – und zweimal eine Vier

Finn Dahmen Der Torhüter zeigte in Freiburg, warum er in der vergangenen Saison in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gerückt ist. Er war ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Dass er seine Stärken im direkten Duell mit dem Stürmer hat, bewies er in der 39. Minute gegen Lucas Höler; dass er auf der Linie gute Reflexe hat, konnte er ein paar Mal beweisen und auch bei den hohen Bällen wackelte er dieses Mal nicht. Das einzige Haar in der Suppe: eventuell hätte er Han-Noah Massengo in der 17. Minute einfach nicht den Ball geben dürfen. Note 2,0
FCA-Einzelkritik
Ich halte mich kurz, aber Massengo mit dem Spiel was er abgeliefert hat und dem Potenzial und Verstärkung was wir mit Ihm in der neuen Saison bekommen haben, eine 4 zu geben ist schon fast peinlich. Top Ergebniss, Top eingestellt bei einem Top Gegner. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich weiss, Sie argumentieren es mit dem Blackout der im übrigen ( glücklicherweise ) keine Folge hatte. Haben Sie sein Dynamik, sein Spiel mit und gegen den Ball, seine Bilanz auch in die Benotung einfließen lassen? Ich glaube nicht..... PS : schauem Sie sich gerne auch mal die Benotungen Ihrer ( Bild ) Kollegen mal an. Gerade im Bezug auf Massengo... im übrigen kann ich auch nicht die Beurteilung und Benotung von Tietz nachvollziehen. Eine 4 weil er kein geeigneter Konterspieler ist. 1. Ist das das Kriterium ? 2. Haben Sie grundsätzlich Kontersituationen seit seiner Einwechslung wahrgenommen? Ich nicht. Viele Grüße
